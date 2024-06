El Duki rompió en llanto luego de que su mamá le hiciera una pregunta

La progenitora del exitoso trapero sorprendió a su hijo en una conferencia de prensa en Madrid y él no aguantó la emoción.

La pregunta de la mamá del Duki que lo hizo llorar

“A esta altura de tu carrera, ¿te das cuenta qué te distingue y por qué llegaste acá?”, fue la pregunta en cuestión.

Con pura sonrisa en su rostro, Duki respondió: “Creo que alguna vez lo hemos hablado con vos...” y le comentó a los presentes que quien le hacía esa pregunta era su mamá.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1798759270349148184&partner=&hide_thread=false DUKI se emociona tras la pregunta de su mamá en la rueda de prensa antes de llenar el Bernabéu pic.twitter.com/9sJHTDexEd — Urban Roosters (@urbanroosters) June 6, 2024

“Sigo siendo la misma persona que era, yo no sé si soy famoso o no, pero les juro que soy la persona más libre del mundo y eso es gracias a mi gente, a mi público que siempre me tratan bien”, continuó contando entre lágrimas.

Luego agregó: “Siento que un poco es eso, que la gente se siente parte de lo que me pasa a mi porque me acompañan desde que arranque y siento que sin ellos, no sería nada”, respondió.

Y cerró: “La conexión que siento con mi público es amor. Todo lo que hago es por ellos y por eso siento que es lo me trajo acá”.

Duki haciendo historia en España

Duki anunció su show en el Bernabéu en julio pasado, durante el evento La velada del año 3, organizado por el streamer Ibai Llanos y se convierte en el primer argentino en hacer una presentación de tal magnitud en ese escenario. En enero de este año, la casa del Real Madrid colgó el cartel más ansiado por cada artista: el de localidades agotadas.