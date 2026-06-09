El duro descargo de Oriana Sabatini tras contar el lado B de su embarazo. 

Oriana Sabatini sorprendió al calificar su embarazo como "traumático" y revelar los peores momentos que transitó al esperar la llegada de Gia. Sin embargo, a la actriz le llovieron las críticas en las redes sociales.

El viernes 5 de junio Oriana Sabatini estuvo como invitada en el stream de Martín Cirio donde sorprendió al calificar su embarazo como "traumático" y revelar los peores momentos que transitó al esperar la llegada de Gia.

Sin embargo, la situación no terminó ahí: la actriz reaccionó ante los cuestionamientos y contestó a un usuario de X, dejando en claro su postura.

Todo comenzó cuando un usuario de X llamado Pedro compartió un fragmento de la entrevista de la actriz y escribió: "Cuando Oriana dice lo traumático del embarazo obviamente lo dice porque engordó 3 kilos de más y nunca trató el TCA que le generó la madre. Aparte es obvio que fue madre por la presión de Dybala de querer ser padre y no quería que la deje".

Lejos de esquivar el conflicto, la actriz le respondió sin filtros: "Pedro, no espero que entiendas algo que en tu vida vas a poder sentir, pero te cuento que los kilos que engordé en el embarazo me dan exactamente igual".

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Además, agregó que “estoy hablando del dolor de una lesión a nivel muscular y óseo que no te permite casi caminar durante cuatro meses. Hablo de mover las piernas para sentarte, levantarte, agacharte, moverte o simplemente descansar en una cama y literalmente no poder hacerlo”.

Y sumó que “ni hablar de las horas que pasé pegada al inodoro cuando me hubiera gustado estar disfrutando con mi pareja o trabajando. Hablo de lo horrible que es escuchar buenas experiencias y encontrarte con que la tuya no es así”.

Continuando con su relato, la cantante se indignó y señaló que “hablo de encontrarte con cosas que no sabías que te podían pasar porque nadie las habla. Que no es que no queres tener un lindo embarazo, ojalá. La belleza para mi pasó por otro lado, pero me niego a sentarme en una conversación y mentir. Si dijera que fue perfecto quizás me matarías por romantizarlo. Después me acuerdo que sos hombre y que no tenes ni idea. Igual, hay mujeres que opinan como vos".

“No voy a salir a decir algo que no me pasó para que las mujeres que no tienen un embarazo 'perfecto', se sigan sintiendo culpables de que así sea. Tengo todo el tiempo del mundo para contarte lo increíble que es mi hija, cuánto la amo. Lo bueno que es mi marido como padre y compañero. Lo feliz que me hacen los dos. Lo que no tengo son ganas de sentarme a decir lo que alguien más quiere escuchar porque si no lo hago les molesta" continuó Oriana Sabatini.

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“El embarazo y la maternidad es lo más hardcore que puede hacer un ser humano. No es un paseo por el parque. No son nueve meses de tocarte la panza y sonreirle a la personita que tenes adentro y a tu marido y ya, aunque lo hagas igual pese a cualquier dolor o síntoma que estés teniendo porque la verdad que nuestro cuerpo es increíble. No lo voy a naturalizar nunca".

Por último, la flamante escritora cerró: "Es necesario que como hombre, o como persona, sepas que la transformación que una mujer atraviesa para volverse madre es inconmensurable. No todo necesita llegar a un extremo para decir que no la pasaste bien. No todo dolor necesita ser irreversible para que vos decidas si fue suficiente para llamarlo 'traumático' o no".

Qué dijo Oriana Sabatini en el stream con Martín Cirio

“Para mí (el embarazo) fue traumático. La gente comparte casa y ya compartir un baño es un montón, imaginate lo que es compartir tu propio cuerpo durante nueve meses, no hay salida", comentó entre risas, aunque dejando en evidencia lo difícil que resultó para ella atravesar ese proceso.

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“Antes de estar embarazada el concepto me parecía hermoso. Me sigue pareciendo hermoso, pero me da claustrofobia", confesó.

Durante la entrevista también reflexionó sobre las exigencias que muchas veces recaen sobre las mujeres durante el embarazo y la presión por mostrarse siempre felices y agradecidas.

“Hay una constante culpa de no estar sonriente 24/7 o estar todo el tiempo diciendo que mi cuerpo es hermoso", expresó.

Oriana fue contundente al describir cómo transitó aquellos meses. "Yo no la pasé tan bien en el embarazo. Me pareció todo muy traumático", aseguró.

Incluso anticipó que sus declaraciones podrían generar cuestionamientos por parte de algunas personas. "Me van a salir a cancelar seguramente, diciendo que soy una malagradecida, pero yo no sabía que era así", afirmó.