Fabián Mazzei habló sobre los rumores de crisis con Araceli González: qué dijo

Fabián Mazzei habló luego de que circularan rumores de crisis con Araceli González y se refirió a la reconciliación de la actriz con Adrián Suar, tras muchos años de enfrentamiento. Los detalles, en la nota.

En una nota con Desayuno Americano (América TV), el actor se mostró feliz por el presente que atraviesan su pareja y Suar y dejó en claro que siempre apoyó la reconstrucción familiar.

“Siempre dije que era un buen momento si las cosas llegaban como llegaron ahora. Estoy contento porque están bien y eso es lo único que importa, están en familia y es lo más importante ”, aseguró.

Además se refirió a la salida familiar que realizó Araceli junto a sus hijos donde se mostraron por primera vez junto a Adrián en el estreno de su obra de teatro "Sottovoce" y aclaró porque no fue parte.

El actor aclaró que “me invitaron a ver Sottovoce, pero no pude ir porque me levanté a las 6 de la mañana, vivo en Pilar y me fui a Caballito a ver el estreno de una serie. Estuve ahí y después me tuve que ir para Escobar. La verdad es esa. En realidad me parece que era un momento de ellos y estar ahí no daba”.

Con respecto al reencuentro familiar, el artista expresó que “para que esto se haya dado no es solo una persona que toma una decisión, son dos que tomaron la misma decisión y eso es lo que vale”.

También hizo mención a los rumores de crisis con Araceli González y declaró que “se habló de una crisis, pero la única crisis es cuando discuto con mi mujer en la oficina y llegan los gritos a planta baja”.

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Y agregó que “a mi me enoja lo que digan terceros, pero si mirás para atrás, yo nunca abrí la boca desde que Toto tenía 8 años hasta los 10. Yo empecé a hablar cuando empezaron a hablar otras personas y dijeron cosas que a mí me dolieron mucho. Lo dicho, dicho está. No pasa por mí, no es mi historia. Yo estoy siempre abierto a todo”.

Qué dijo Griselda Siciliani tras el reencuentro entre Adrián Suar y Araceli González

En medio del revuelo generado por el acuerdo de paz entre Adrián Suar y Araceli González, Leticia Siciliani rompió el silencio y se refirió sin filtros al vínculo que une a su hermana, Griselda Siciliani, con el productor y la actriz.

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Consultada acerca de cómo le caía Araceli González y qué opinión tenía sobre su trayectoria artística, Leticia fue contundente y destacó la admiración que sentía desde chica por la actriz. “La re consumía yo de chica, no me inspiré, pero sí la re consumía”, aseguró.

“¿Quién es mejor actriz, Griselda Siciliani o Araceli González?”, le preguntaron. Entre risas y sin pensarlo demasiado, respondió: “Para mí Gri es la mejor en este momento, me podés preguntar por cualquier cosa y te voy a decir Gri igual”.

“¿Estás sorprendida con el episodio de la reconciliación de Adrián Suar y Araceli? Quisimos hablar con tu hermana y no vino”, le preguntaron y Leticia contestó: “Estaba enferma".

“No he hablado del tema te soy sincera, pero jamás va a decir nada, es la mamá del hermano de mi sobrina, quiere muchísimo a Adri y a Toto, va a estar feliz si ellos están contentos supongo”, explicó.

Leticia también se refirió a los momentos de tensión y a los dichos públicos de Araceli: “No me gusta cuando hablan mal, yo a Adri lo adoro y a Toto también, no somos familia directa pero medio que lo siento por mi sobrina que es fanática de su papá y su hermano”, confesó.