Falleció una reconocida actriz argentina: ¿Qué le pasó?

El ambiente artístico atraviesa horas de luto por la muerte de Adela Gleijer , destacada actriz argentina nacida en Uruguay , quien falleció a los 92 años. La confirmación provocó una conmoción en el ámbito cultural , con múltiples muestras de afecto dirigidas a su hija, Andrea Tenuta , y a sus familiares , amigos y compañeros de profesión .

Entidades vinculadas al mundo actoral expresaron su tristeza y subrayaron la relevancia de Gleijer como una figura emblemática de las tablas .

A lo largo de más de sesenta años de actividad , dejó una huella profunda en el teatro , la televisión y el cine rioplatense , forjando una carrera respetada y valorada tanto en Argentina como en Uruguay .

Adela Gleijer fue una figura central del mundo escénico , con un camino sólido y reconocido en teatro , cine y televisión . En este momento de profundo dolor , hacemos llegar nuestro acompañamiento y cariño a su hija, la actriz Andrea Tenuta , así como a sus familiares , allegados y personas queridas .

Adela Gleijer junt a Andrea del Boca en Celeste, siempre Celeste.

Nació en Montevideo, Uruguay, el 20 de septiembre de 1933, y dio sus primeros pasos en la actuación en su ciudad de origen. Más tarde se instaló en Argentina, país en el que construyó la mayor parte de su carrera artística. Fue compañera de vida del recordado actor Juan Manuel Tenuta. En 2006, recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, distinción otorgada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices junto al Senado de la Nación, en reconocimiento a su aporte al arte y la cultura.

Adela Gleijer y Juan Manuel Tenuta fueron una de las parejas más sólidas y recordadas del ambiente artístico.

Su primera aparición sobre las tablas fue en 1956, en el Teatro El Galpón de Montevideo, con la obra El centroforward murió al amanecer. Ese trabajo marcó un punto clave en su vida personal y profesional, ya que allí conoció a Juan Manuel Tenuta, quien sería su pareja y compañero de recorrido artístico. Integrando esa compañía, formó parte de destacadas puestas como El círculo de tiza caucasiano y Rey Lear, entre otras.

Una larga carrera en Buenos Aires: teatro y televisión

Con posterioridad a su instalación en Buenos Aires, construyó un extenso y sólido camino en el teatro argentino, sumando una amplia lista de producciones escénicas que consolidaron su prestigio, entre ellas Hombre y superhombre, Lo frío y lo caliente, Gris de ausencia, Lupines, El prisionero de la Segunda Avenida, Tres buenas mujeres, Greek, Veraneantes, ¿Cuánto cuesta el hierro?, El pino de papá, Encuentro en Roma, Sangre huesos piel alma, Al vencedor, Con tinta y con sangre, entre muchos otros.

Integró compañías estables de espacios emblemáticos como el Teatro San Martín y el Teatro Nacional Cervantes, además de sumarse a iniciativas fundamentales de la escena cultural argentina como Teatro Abierto y TeatroxlaIdentidad.

Con profundo pesar, despedimos a la actriz Adela Gleijer, destacada referente de las artes escénicas.

En la pantalla chica, su presencia también fue destacada y memorable, con participaciones que marcaron época en distintas producciones de ficción, como Celeste, siempre Celeste, Amo y señor, Sos mi vida, Mujeres de nadie, Mi familia es un dibujo, El árbol azul, Verdad consecuencia, Enséñame a vivir, Princesa, El hombre de tu vida, Vulnerables, Mujeres asesinas, Los buscas de siempre, Los Roldán, Verano del 98, Trillizos dijo la partera y Pobre diabla, entre otras.

En el ámbito cinematográfico, formó parte de numerosos largometrajes, entre ellos Flores robadas en los jardines de Quilmes, La fidelidad, El señor presidente, Cerro Bayo, Casi no nos dimos cuenta, Algún lugar en ninguna parte, El hombre del subsuelo, Contragolpe y Clínica con música.

La huella que dejó, tanto en lo profesional como en lo personal, seguirá presente en el recuerdo colectivo y en el cariño de todas las personas que la acompañaron a lo largo de su trayectoria.