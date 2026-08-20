FNE 2026: conocé las candidatas del Secundario de Artes N°42

El Secundario de Artes N°42 se prepara para vivir su elección de representante en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE). La jornada se realizará el próximo 28 de agosto, desde las 15 horas, en el colegio, con 14 candidatas que buscarán convertirse en la nueva representante de la institución.
Las 14 candidatas del Secundario de Artes N°42
Estas son las estudiantes que participarán de la elección:
- Gianella Mailen Díaz
- Rubi Mamani
- Nicole Solís
- Milena Gabriel
- Sofía Angelo
- Brisa Espinosa
- Cisneros Fátima Antonella
- Guastella Angelina
- Maza Agostina
- Eunice Elena del Carmen
- Santillán Ingrid Guadalupe
- Jaldin Salas Ileana
- Sofía Lerga
- Cabana Mia Lihue
La representante que resulte elegida sucederá a Ariana Colletti, actual representante saliente del Secundario de Artes N°42.
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