miércoles 26 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de noviembre de 2025 - 15:50
Espectáculos.

L-Gante, "quebrado sentimentalmente": los requisitos que debe cumplir su próxima novia

En una entrevista, L-Gante dijo que está “quebrado sentimentalmente”, que hace tiempo no tiene intimidad y qué condiciones debe cumplir su próxima novia.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
L-Gante rompió el silencio sobre los problemas de salud que le diagnosticaron.

L-Gante volvió a ponerse en el centro de la escena, esta vez por su vida sentimental. En una entrevista con el programa Tarde o Temprano (eltrece), el referente de la cumbia 420 contó que atraviesa un momento de soledad y que hace tiempo no tiene intimidad. “Estoy quebrado sentimentalmente. Quiero enamorarme y no fallar en la elección. Hace tiempo que no tengo intimidad”, admitió, al hablar de cómo se siente hoy en el plano afectivo.

Lee además
Denise Dumas confirmó que Campi casi se fue a las manos con Mariano Iúdica y contó los motivos. video
Farándula.

Campi y Mariano Iudica estuvieron a punto de pegarse: los motivos que dio Denise Dumas
El Puma Rodríguez fue expulsado de un vuelo de American Airlines en Quito tras un conflicto por su bolso de medicación video
Espectáculos.

El Puma Rodríguez hizo su descargo tras ser bajado de un avión: "Me sentí humillado"

“Estoy quebrado sentimentalmente. Quiero enamorarme y no fallar en la elección” “Estoy quebrado sentimentalmente. Quiero enamorarme y no fallar en la elección”

Consultado por los requisitos que debería cumplir su próxima pareja, el cantante sorprendió con una respuesta simple, lejos de listas largas o exigencias extravagantes. “Con que sea una buena mujer es suficiente, que me haga bien en lo sentimental, que no me dañe”, sostuvo. Para L-Gante, la clave pasa por el cuidado emocional y por vínculos que sumen, sin conflictos innecesarios ni golpes a la autoestima.

Los detalles
L-Gante y Wanda Nara.

L-Gante y Wanda Nara.

“Con que sea una buena mujer es suficiente, que me haga bien en lo sentimental, que no me dañe”, “Con que sea una buena mujer es suficiente, que me haga bien en lo sentimental, que no me dañe”,

En otras notas recientes ya había marcado una línea similar: “Tengo un solo requisito, que lo que se dice el primer día se mantenga hasta lo último. Que sea real. Cuando algo cambia, un poco te desilusiona”, dijo meses atrás, a poco de separarse de Wanda Nara y en medio de rumores de romance con la influencer Rocío Clericuzzio.

“Tengo un solo requisito, que lo que se dice el primer día se mantenga hasta lo último. Que sea real. Cuando algo cambia, un poco te desilusiona” “Tengo un solo requisito, que lo que se dice el primer día se mantenga hasta lo último. Que sea real. Cuando algo cambia, un poco te desilusiona”

El músico también se refirió, una vez más, a su vínculo con Wanda Nara, con quien mantuvo un romance muy mediático y lleno de idas y vueltas. En la entrevista con TN aseguró que fue “una buena experiencia en la cama y en el plano amoroso”, aunque reconoció que hubo motivos para no seguir: “Hay un motivo por el cual no me quedé enganchado. Quizá eso que me distraía mucho en la situación que necesitaba ordenar. Ella me dijo que, cuando la precise, iba a estar”, recordó.

2023 - 2023-04-14T134841.258.jpg
L-Gante y Tamara Báez volvieron a tener una pelea que generó polémica en las redes sociales.

L-Gante y Tamara Báez volvieron a tener una pelea que generó polémica en las redes sociales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Campi y Mariano Iudica estuvieron a punto de pegarse: los motivos que dio Denise Dumas

El Puma Rodríguez hizo su descargo tras ser bajado de un avión: "Me sentí humillado"

Fuerte rumor sacude al grupo Miranda! tras el show en Ferro: "Muy decepcionado"

Escándalo en Miss Universo: renunció una de las finalistas

Bandana volvió para festejar sus 25 años: las fotos de un show único

Lo que se lee ahora
El Puma Rodríguez fue expulsado de un vuelo de American Airlines en Quito tras un conflicto por su bolso de medicación video
Espectáculos.

El Puma Rodríguez hizo su descargo tras ser bajado de un avión: "Me sentí humillado"

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral.
Redes sociales.

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Urgente.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en diciembre 2025

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas
Eventos.

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas

Instituto de Educación Superior.
Educación.

Comienzan las preinscripciones para carreras en los Institutos de Educación Superior

Cuándo cobran los policías: cronograma de pagos en Jujuy.
Atención.

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en diciembre 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel