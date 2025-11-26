L-Gante, "quebrado sentimentalmente": los requisitos que debe cumplir su próxima novia

L-Gante volvió a ponerse en el centro de la escena , esta vez por su vida sentimental. En una entrevista con el programa Tarde o Temprano (eltrece), el referente de la cumbia 420 contó que atraviesa un momento de soledad y que hace tiempo no tiene intimidad . “ Estoy quebrado sentimentalmente. Quiero enamorarme y no fallar en la elección. Hace tiempo que no tengo intimidad ”, admitió, al hablar de cómo se siente hoy en el plano afectivo.

Consultado por los requisitos que debería cumplir su próxima pareja, el cantante sorprendió con una respuesta simple, lejos de listas largas o exigencias extravagantes. “ Con que sea una buena mujer es suficiente, que me haga bien en lo sentimental, que no me dañe ”, sostuvo. Para L-Gante, la clave pasa por el cuidado emocional y por vínculos que sumen, sin conflictos innecesarios ni golpes a la autoestima.

En otras notas recientes ya había marcado una línea similar: “Tengo un solo requisito, que lo que se dice el primer día se mantenga hasta lo último. Que sea real. Cuando algo cambia, un poco te desilusiona”, dijo meses atrás, a poco de separarse de Wanda Nara y en medio de rumores de romance con la influencer Rocío Clericuzzio.

El músico también se refirió, una vez más, a su vínculo con Wanda Nara, con quien mantuvo un romance muy mediático y lleno de idas y vueltas. En la entrevista con TN aseguró que fue “una buena experiencia en la cama y en el plano amoroso”, aunque reconoció que hubo motivos para no seguir: “Hay un motivo por el cual no me quedé enganchado. Quizá eso que me distraía mucho en la situación que necesitaba ordenar. Ella me dijo que, cuando la precise, iba a estar”, recordó.