La China Suárez estrenó su nuevo tema: "Lo que dicen de mí"

“La escribí en medio de un mal día, estaban hablando de mí” admitió la actual pareja de Rusherking y añadió: “En otro momento ni siquiera hubiese hablado de esto, lo tenía muy tapado, no quería ni siquiera iluminar el problema.”

En base a sus palabras brindadas en la previa al estreno exclusivo por Star Plus, este tema “nace de las ganas de convertir lo que me pasa en algo artístico”. La China afirmó que también permite que se vea “un lado más vulnerable, no tan combativo” de su forma de ser. En otras palabras, es “Una manera elegante de responder a todo lo que dicen de mí.”

