jueves 22 de enero de 2026

22 de enero de 2026 - 11:54
Moda y tendencias.

La corbata: el accesorio que reescribe las reglas del estilo femenino

La corbata se impone como tendencia global en la moda femenina, combinando poder, androginia y versatilidad para rediseñar looks clásicos y modernos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Corbatas (2)
La moda femenina incorporará la corbata no como una réplica del look masculino, sino como un elemento capaz de aportar contraste, carácter y tensión visual.

La moda femenina incorporará la corbata no como una réplica del look masculino, sino como un elemento capaz de aportar contraste, carácter y tensión visual.

La moda femenina incorporará la corbata no como una réplica del look masculino, sino como un elemento capaz de aportar contraste, carácter y tensión visual.

La moda femenina incorporará la corbata no como una réplica del look masculino, sino como un elemento capaz de aportar contraste, carácter y tensión visual.

La corbata, tradicionalmente asociada a la moda masculina y al traje ejecutivo, está viviendo un renacimiento en el guardarropa femenino que va más allá de la estética. Se transforma en un símbolo de poder, identidad y juego con los códigos de género. Diseñadores y estilistas de moda internacional han impulsado este accesorio desde las pasarelas de París y Nueva York hasta el street style global, donde las mujeres lo adoptan con actitud y creatividad.

Corbatas como símbolo de moda femenina con estilo audaz

En esta nueva etapa, la corbata ya no se limita a contextos formales o de oficina, se reinventa combinada con blazers oversize, vestidos fluidos, camisetas gráficas e incluso prendas más románticas, creando contrastes que desafían las normas tradicionales de la moda. Celebridades e influencers han sido claves en su regreso, llevando este accesorio en eventos, alfombras rojas e street style, consolidándolo como un must-have para quienes buscan un estilo con carácter.

La tendencia también conecta con una visión más amplia de la moda contemporánea, donde la androginia y la mezcla de códigos masculinos y femeninos son celebrados. Esto ha llevado a que la corbata sea reinterpretada no solo como un elemento funcional sino como una pieza estética con significado cultural, resaltando la libertad de expresión y el empoderamiento a través del vestir.

Tips para llevar una corbata

Lejos de limitarse a un único modo de uso, la corbata se adaptará a múltiples estilos y contextos. Su atractivo reside justamente en esa capacidad de mutar y sorprender, convirtiéndose en el foco del outfit o en un detalle disruptivo.

  • Anudada de forma tradicional para generar un contraste fuerte con prendas femeninas
  • Llevada floja y desarmada, con aire despreocupado y urbano
  • Usada como accesorio decorativo sobre vestidos lenceros o tops minimalistas
  • Combinada con blazers oversized para un look de sastrería relajada
  • Integrada a camisas abiertas, dejando el nudo bajo y visible
  • Confeccionada en colores vibrantes o estampas audaces que rompen la sobriedad
  • Reinterpretada en materiales como cuero, denim, algodón rústico o tejidos livianos
  • Utilizada como cinturón improvisado o elemento cruzado sobre el torso
  • Sumada a looks nocturnos para generar un giro inesperado y sofisticado

Estas variantes convierten a la corbata en una herramienta creativa más que en un simple complemento. Cada forma de uso transmite una actitud distinta y permite jugar con referencias clásicas desde una mirada actual.

