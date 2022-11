La increíble alergia que le salió a Flor Vigna que preocupó a sus fans. 

Lo cierto es que Vigna explicó que todavía desconoce si esto se debe a un cuadro de estrés o si tiene que ver con reacciones de una alergia. Rápidamente, las imágenes se viralizaron y dieron cuenta de que la actriz no está pasando por el mejor de sus momentos a nivel salud.

La influencer se lo tomó demasiado bien a todo esto, ya con este cambio físico un tanto digerido y atribuyéndole esto al posible estrés que viene sufriendo en el último tiempo bromeó con que “no sé si es estrés o alergia a no sé qué, pero en este momento estoy así de diosa”.

Su versión La cantante publicó otro video junto con su médica de confianza donde se la ve muchísimo mejor. Twitter

También compartió un divertido momento donde bromean con Luciano Castro sobre lo que le pasó. “Yo te dije Florencia que el boxeo no... ¿Cómo vas a pelear con la Tuti Bopp?, una de las mejores”, comentó el actor a modo de chiste.

No peleé, boludo”, respondió Florencia aún con su rostro severamente inflamado. “¿Ah, no? ¿Y la cara por qué está así?”, retrucó el actor, entre risas: “Sí, parece que me agarré a trompadas. Para mí, más bien parece como botoxeada”, comentó ella, haciendo referencia a las consecuencias de los excesivos retoques estéticos. “Como que te pegó un bondi de frente...”, lanzó Castro, quien después llenó de besos a su novia.

Cómo está ahora el rostro de Flor Vigna

Este viernes, la cantante publicó otro video junto con su médica de confianza donde se la ve muchísimo mejor y allí dijo que “bueno, yo sé que todavía no se nota, pero ya estoy empezando a mejorar gracias a la mejor médica del país, mi amiga Dani. Me solucionó todo, siempre, yo ya me he brotado, tengo muchos problemas en la piel, sino no me pasa esto que me está pasando y ella me ayuda”.