Lionel Messi confesó qué lugar de la Argentina le gustaría conocer

“Las Cataratas. No conozco un lugar tan típico para nosotros. No lo conozco, no lo visité, me gustaría ir. Hace unos años Antonela fue con los nenes y yo no pude estar así que me encantaría volver con ellos. Es algo pendiente que tengo”, respondió el Capitán de la Selección Argentina cuando le preguntaron qué provincia le gustaría conocer.