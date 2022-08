Los polémicos dichos de Nathy Peluso que dieron que hablar en redes. 

“Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy fuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla”, había asegurado la cantante en un reportaje concedido a la revista de moda Vogue en noviembre del 2021.

Ante las sorprendentes declaraciones de la joven de 27 años a la revista Vogue, miles de fanáticos argentinos manifestaron su indignación y repudio contra ella. “Después de escuchar a Natalia Beatriz Dora Peluso, más conocida como ´Nathy Peluso´, solo voy a decir que Anya Taylor Joy es mí única héroe en este lío”, escribió una usuaria de Twitter.

Algunos de los señalamientos que le hicieron a la cantante fue la publicación del single titulado “Argentina”, junto Trueno. En el video de la canción que comparte con el joven rapero oriundo de La Boca, Nathy Peluso entona sola y con la mirada fija a la cámara: “Argentina, si quisiera olvidarte, no pudiera”.

https://twitter.com/Roxana_dIs/status/1558976851502141441 Esa pastafrola está googleada. Sos una mentira Nathy. pic.twitter.com/6oGcSRX1IC — Chica Lunar (@Roxana_dIs) August 15, 2022

También fue cuestionada por su canción “Buenos Aires”, incluida en el álbum Calambre, lanzado a fines del 2020 y por una frase del tema “Sana Sana”, el segundo track del mismo disco, en donde asegura que es “argenta como la negra Sosa”.

“Nathy Peluso hizo lo peor que pudo haber hecho, ofender a todo un país. Obviamente, no la culpo, la mayor parte de su vida la vivió en España, pero después de decir ‘Argenta como la negra sosa’ y tener un tema llamado Buenos Aires y otro Argentina”, manifestó otro internauta.

Nathy Peluso nación en Luján, en 1995, pero pasó varios años de su infancia en el barrio de Saavedra. Para 2004 migró junto a sus padres a España. Aunque en un principio vivió algún tiempo en Alicante y luego en Murcia, actualmente la cantante está instalada en Barcelona.

La respuesta de Nathy Peluso no tardó en llegar

Después que miles de usuarios le echaran en cara el uso de imagen latina y las dos canciones que creó sobre el país, además de que en noviembre tiene dos shows en el país casi sold-out, Peluso decidió contestar ácidamente a través de Twitter en donde dijo que “leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola que me hizo mi vieja, lol el mundo es un cuadro”.

Pero de todas formas, lo que algunos no le volvieron a perdonar es que la imagen de la pastafrola que utilizó es una de las primeras que aparece en Google cuando una hace una rápida búsqueda.