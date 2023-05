Luciano Castro y Flor Vigna ¿separados?

Los últimos días crecieron los rumores de separación entre Luciano Castro y Flor Vigna , luego que la actriz respondiera "esta vez prefiero no decir nada" cuando la periodista Estefi Berardi le preguntó si estaban en crisis.

De todas maneras, el actor no dudó en contestar a la consulta y dijo: "No es así, no estamos separados. Gracias".