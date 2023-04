Tuvieron que pasar tres décadas para que la vedette contara los detalles de aquel primer encuentro y de todos los que le siguieron con el cantante: “Esa noche nos pusimos a charlar sobre el drama de su padre y su madre. Conocí a otra persona, no al artista. Estaba lleno de minas, pero no conocía a ninguna”, rememoró.

Luego, siguió narrando: “De repente noto la mesa vacía, porque eran las 4 de la mañana. Mimito va, mimito viene, pasamos al living, el apretón fue más fuerte y de ahí pasamos a la cama. Había un hidromasaje enorme, donde empezamos a juguetear. La pasamos bárbaro, me quedé a dormir con él y al día siguiente me invitó al concierto, que vi tras bambalinas.”

Según la vedette, estuvieron juntos durante cuatro días y el cantante le habría confesado que quería pasar más tiempo con ella. Sin embargo, como a Villarruel le salió un compromiso laboral en Perú, tuvieron que despedirse.

Luis Miguel y Luli Salazar

Hace ya veinte años, Luis Miguel había estado en Buenos Aires para brindar sus shows y estaba parando nuevamente en el Hotel Alvear. Al día siguiente de su llegada, Luciana Salazar salió del hotel, después de haber compartido una cena con el cantante mexicano y otras varias modelos.

Si bien la conclusión respecto a lo que había sucedido durante la noche era más que obvia, Luli afirmó lo siguiente a los movileros que montaban guardia: “Lo que pasó con Luis Miguel lo dejaré para contarlo algún día en un libro. Yo lo conocí y me basta con eso, porque más allá de que me gusta físicamente, también me encanta como artista”.

Salazar contó a su vez: “Luismi es un caballero, muy mexicano. Tiene esa cosa que se perdió un poco acá”. Además dijo que “pegó muy buena onda con él” y, sin dar ningún tipo de detalles, afirmó que había tenido la oportunidad de conocerlo “en un plano más íntimo”.

Luismi, un romántico empedernido

Aunque siempre se dijo que Karina Jelinek se ganó el corazón de Luis Miguel durante mucho tiempo, la modelo aseguraba que, si bien aceptaba cenas con el famoso cantante, no avanzaba en su relación porque él estaba comprometido en ese momento.

diez años después, en 2017, los dos se encontraron en un hotel de Miami, donde ella estaba alojada. Él habría llegado casualmente por un trago y le dijo que estaba soltero. Entonces se intercambiaron otra vez los números de celulares.

Karina Olga contó que había agendado el número de Luis Miguel como "Luis M con una flor" en su teléfono y no le sorprendió recibir un mensaje del cantante al día siguiente, invitándola a tomar "un aperitivo en la barra del hotel". A pesar de que llegó cuarenta minutos tarde, él todavía la estaba esperando.

Cuando los periodistas le solicitaron más detalles, porque la noche se habría extendido largamente en la intimidad del cuarto, ella respondió: “Somos amigos con derecho a tomar un trago… y divertirnos”.

Un noviazgo secreto

Durante su trabajo para la televisión mexicana, la actriz Andrea Estevez asistió a una cena en Acapulco donde un hombre se acercó a ella para pedirle su número de teléfono "para Luis Miguel". Ella accedió y, posteriormente, el cantante la contactó y comenzaron un romance secreto que duró más de diez años.

El vínculo duró un tiempo, al punto que él le ofreció que se mudara a su departamento de Los Ángeles, pero ella no aceptó la propuesta, aunque le pareció “muy tentadora”.

Mucho tiempo después, la actriz detalló que se encontrearon en hoteles de diferentes ciudades del mundo como si fueran novios, y que incluso caminaban de la mano. No obstante, no se animó a la mudanza.

“Me enganché mucho con él. Pasamos muy buenos momentos juntos y pensé que la relación podía dar para más. Pero preferí no arriesgarme a viajar a Los Ángeles porque no sentí un terreno estable. La relación que tuve con él me movilizó bastante, pero yo necesito un vínculo que se sostenga en un terreno firme y una comunicación que no sea a través de asistentes”, afirmó sobre el motivo de la ruptura.

Más allá de esto, se han visto durante una gira de presentaciones del cantante en el país, pero ella después optó por preservar su intimidad y dejar de verlo.

Otras de las argentinas que han disfrutado de un encuentro con Luis Miguel habrían sido Patricia Sarán y Daniela Cardone. La lista, con toda seguridad, debe ser mucho más extensa.