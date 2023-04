María Becerra publicó una polémica foto tras la separación de Rusherking

La polémica no se limitó únicamente a publicaciones en redes sociales: pocos días después, se supo que María Becerra y Rusherking protagonizaron una acalorada discusión en plena vía pública , en una esquina del barrio de Núñez en Buenos Aires, captando la atención de los vecinos que no pudieron evitar escuchar los gritos. Posteriormente, ambos confirmaron la ruptura a través de sus cuentas de Twitter.

image.png

Tan solo una hora más tarde, él respondió la indirecta: “Que ganas de llamar la atención”, publicó. Y si bien Becerra no continuó con el tema, él avanzó en la misma línea en las horas y días posteriores. “Qué onda mi genteeee, volví a twitter como loco, lo había dejado porque estaba cansado de leer estupideces de personas que se creen con el derecho de opinar de la vida de los demás, pero después de reflexionar mucho volví joya. Se podría decir que volvió la bestia”, había manifestado.

Y al día siguiente, optó por camino parecido: “Que insoportable la gente que inventa cosas todo el tiempo”. Frente a estos mensajes, el último tuit de Rusherking fue el que terminaba de confirmar su separación de Becerra: “La verdad para que quede claro, nunca le fui infiel a Mari, lo que pasó es que conocí una chica cuando estuvimos SEPARADOS y al volver no se lo conté y se enteró ahora. Esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado, les agradezco su respeto”, publicó al expresar su visión de los hechos.

No obstante, la aclaración no fue tomada de la mejor forma por la cantante. “Que bien te sale hacerte el pobrecito y mentir”, publicó ella en sus redes. Pero había todavía más: “Hijo de re mil puta, me acabas de cagar la autoestima”, “Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho” y “Gil de mierda, pedazo de garca”, fueron los fuertes mensajes que le destinó al autor de la canción Loba.

image.png

Pocos meses después de este polémico enfrentamiento público, se confirmó que el cantante estaba en una relación con Eugenia China Suárez, lo cual quedó evidenciado en las redes sociales de ambos. Posteos, comentarios, fotos y videos compartidos mostraban abiertamente su amor y complicidad, sin ocultar su relación en absoluto.

Sin embargo, en los últimos días todo esto llegó a su fin, y también utilizando las plataformas virtuales de cada uno de ellos se ocuparon de dejar en claro qué había ocurrido, y fue la actriz quien aseguró: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, escribió la actriz expresando su dolor y angustia. Y acompañó el texto con un video de recuerdo de cuando todo era risas y amor entre ellos y se hacían caricias.

En esta ocasión, fue María Becerra quien volvió a expresarse, pero esta vez lo hizo sin decir una palabra. Compartió una imagen en la que se la ve en primer plano, sentada en un automóvil, con la mirada fija en la cámara. Acompañó la imagen con un emoji de un beso y un corazón. Sus seguidores interpretaron esto como un irónico mensaje luego de lo sucedido con su ex pareja, tomando partido por "La nena de Argentina" en lugar de la reciente pareja que había terminado su relación.

image.png

Adicionalmente, María Becerra anunció que el próximo martes 18, a partir de las 21 horas, sus fans podrán disfrutar de su nueva colaboración en la reversión del tema "Perfecta" de Miranda, que estará disponible en diversas plataformas digitales. En esta versión, la talentosa cantante se suma junto a FMK, mostrando su versatilidad y participación en emocionantes proyectos musicales.

“Comunicado importante: Tenemos el agrado de anunciarles que muy pronto abriremos las puertas de nuestro hermoso jardín. Deslizá para conocer a nuestro equipo de paisajistas que la mantiene perfecto”, detalló el anuncio en las redes sociales de Miranda, a la vez que se presentaban en exclusivas dos imágenes de los cantantes que colaboraron en esta versión vestidos en su rol.