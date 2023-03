Momi Giardina habló sobre los rumores de romance con Tinelli

En la grabación, Marcelo se refiere a una heladería que le hizo un “canje” para un almuerzo en familia, y allí, a pesar de que no está mencionada, se puede escuchar la particular risa de la actual conductora de Luzu TV.

“(A Marcelo) lo conozco hace más de 20 años, soy amiga de sus hijas, y me llevo súper bien. Tenemos relación con sus hijas, ida y vuelta en Instagram: ‘me gusta Marce’ y listo”, comentó Momi frente a Diego Bouvet, que hizo una aclaración para la edición.

image.png

“El ‘Me gusta, Marce’ es del ‘like’, ¿eh? Cortame”, pidió Giardina. Sobre si su amistad podría transformarse en “, algo más”, Momi aclaró: “Puede suceder, pero por el momento no, así que si tenés alguien para presentarme, bienvenido sea”, explicó.

No obstante, la morocha no ha negado por completo cualquier cambio de estatus en su relación con Marcelo. “Obvio que nunca se descarta nada, pero no sería el caso. No es por ahí, te estás confundiendo, papi”, indicó.