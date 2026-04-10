Nicole Neumann y Manu Urcera le pusieron fin a los rumores de separación con un gesto en redes

Así Nicole Neumann y Manu Urcera desmintieron juntos la separación.
En medio de una nueva polémica mediática con Fabián Cubero y Mica Viciconte, Nicole Neumann volvió a quedar en el centro de otra versión que la involucraba. El periodista Juan Etchegoyen afirmó que la modelo se habría separado de Manuel Urcera, padre de su hijo Cruz, y el dato se difundió rápidamente.
Sin dejar que el rumor creciera, Nicole respondió de forma inmediata y desmintió la supuesta ruptura en conversaciones con otros periodistas, descartando cualquier crisis en la relación.
Así Nicole Neumann y Manu Urcera desmintieron juntos la separación
Sin embargo, no se limitó a desmentirlo con declaraciones. Casi al mismo tiempo en que surgió la versión, Nicole Neumann y Manuel Urcera se mostraron juntos en redes sociales, dejando en evidencia el presente de su vínculo.
A través de sus cuentas de Instagram, la modelo publicó un video en el que ambos aparecen entrenando en un ambiente distendido y cercano. “Acá, entrenando en familia”, escribió junto a las imágenes.