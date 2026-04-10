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10 de abril de 2026 - 11:14
Espectáculos.

Nicole Neumann y Manu Urcera le pusieron fin a los rumores de separación con un gesto en redes

Tras la versión de crisis, la pareja compartió imágenes juntos que evidencian su presente y desactivaron las especulaciones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Así Nicole Neumann y Manu Urcera desmintieron juntos la separación.

Así Nicole Neumann y Manu Urcera desmintieron juntos la separación.

En medio de una nueva polémica mediática con Fabián Cubero y Mica Viciconte, Nicole Neumann volvió a quedar en el centro de otra versión que la involucraba. El periodista Juan Etchegoyen afirmó que la modelo se habría separado de Manuel Urcera, padre de su hijo Cruz, y el dato se difundió rápidamente.

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Sin dejar que el rumor creciera, Nicole respondió de forma inmediata y desmintió la supuesta ruptura en conversaciones con otros periodistas, descartando cualquier crisis en la relación.

Así Nicole Neumann y Manu Urcera desmintieron juntos la separación.

Así Nicole Neumann y Manu Urcera desmintieron juntos la separación

Sin embargo, no se limitó a desmentirlo con declaraciones. Casi al mismo tiempo en que surgió la versión, Nicole Neumann y Manuel Urcera se mostraron juntos en redes sociales, dejando en evidencia el presente de su vínculo.

A través de sus cuentas de Instagram, la modelo publicó un video en el que ambos aparecen entrenando en un ambiente distendido y cercano. “Acá, entrenando en familia”, escribió junto a las imágenes.

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