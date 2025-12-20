sábado 20 de diciembre de 2025

20 de diciembre de 2025 - 11:55
Música.

"Otro como tú", lo nuevo de Cazzu que trae polémica y debate

Cazzu lanzó su nueva canción “Otro como tú”, y algunos afirman que la letra alude a su ex pareja mexicana, Christian Nodal.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
"Otro como tú", lo nuevo de Cazzu

“Otro como tú”, lo nuevo de Cazzu

Otro como tú” es la nueva canción que lanzó Cazzu y que ya es un éxito. Es tendencia en plataformas y redes sociales y ya suma más de 358 mil visualizaciones, en un video muy sugerente que desató muchos rumores.

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes
Espectáculos.

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes
Cazzuy Gonzalo Gerber
¿Juntos?

Cazzu y Gonzalo Gerber, un gesto que reaviva los rumores de romance

La canción mezcla cumbia y pop melancólico. Es que el tema de la jujeña generó un debate sobre si su nueva propuesta musical tiene mensajes guardados para Christian Nodal, su ex pareja, y Ángela Aguilar, la actual novia del mexicano.

Frases como “si algo aprendí es que la precaución no sirve de nada y que el amor siempre es perder”. Es que se interpretó como una respuesta a la frase “yo gané” de Ángela Aguilar que utilizó durante un video grabado el día de su boda con Nodal luego de enterarse que había obtenido un premio.

Embed - Cazzu - Otro Como Tú (Official Video)

La canción propone una mirada cruda sobre el desamor y esa fragilidad que queda latiendo incluso después de una separación. Con un relato atravesado por la emoción y una puesta en escena que remite a una telenovela, el tema deja al descubierto las idas y vueltas del amor, las dudas y la repetición de ciertos patrones afectivos.

De todos modos, la letra no incluye nombres propios ni señales explícitas que apunten a una persona en particular, por lo que también puede interpretarse como una pieza artística más, pensada para conectar con su audiencia desde lo íntimo.

En ese cruce entre interpretación y especulación, la canción gana fuerza: no solo funciona como relato de una ruptura, sino también como disparador de conversación pública. Y aunque no haya confirmaciones sobre destinatarios reales, el fenómeno ya está en marcha: la audiencia discute, compara, comparte fragmentos y convierte el estreno en tendencia.

"Otro como tú", lo nuevo de Cazzu
“Otro como tú”, lo nuevo de Cazzu

“Otro como tú”, lo nuevo de Cazzu

La letra de “Otro como tú” de Cazzu

No puedo creer la conversación que acabo de tener

Con un nuevo hombre, me enamoré otra vez.

Donde te ruego no me hagas lo que seguro me vas a hacer

¿Cuándo voy a aprender?

Pasará el verano y sonreiremos

Más de lo que lo haremos en un tiempo.

Yo vengo del futuro, mi amor.

Nos contaremos nuestros pasados

Y dolerá más, porque estás avisado.

Qué hipocresía culpar a Dios

Por las fantasías del amor.

Ayer sufría por otro como tú.

Culpable soy porque quiero ser,

Porque de ese cuerpo quiero comer.

Y después de amarte, volverme a enamorar

De otro como tú.

Si algo aprendí es que la precaución no sirve de nada

Y que el amor siempre es perder.

No hay ni una sola razón para creerle

Y como una tonta, me habla al oído y voy a creer.

No le cuentes tus miedos más grandes,

Se las arreglará para hacerlos realidad.

Yo vengo del futuro, mi amor,

Le contarás sobre tu pasado

Y dolerá más, porque estaba avisado.

Qué hipocresía culpar a Dios

Por las fantasías del amor.

Ayer sufría por otro como tú.

Culpable soy porque quiero ser.

Porque de ese cuerpo quiero comer

Y después de amarte, volverme a enamorar

De otro como tú.

Miénteme hoy, rompe mi cama,

Mi corazón siempre es igual.

Culpable hoy, culpable soy,

Hoy en tus garras y mañana

En las de alguien como tú.

