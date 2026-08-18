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18 de agosto de 2026 - 17:44
Espectáculos

"Se metió en la cama": Flor Vigna fulminó a Cande Ruggeri por Nico Occhiato

Flor Vigna volvió a encender la polémica en medio de una charla, la cantante recordó una situación que habría ocurrido cuando estaba en pareja con Nico Occhiato y señaló a Cande Ruggeri.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
“Se metió en la cama”: Flor Vigna fulminó a Cande Ruggeri por Nico Occhiato.&nbsp;

“Se metió en la cama”: Flor Vigna fulminó a Cande Ruggeri por Nico Occhiato. 

Flor Vigna prendió nuevamente el ventilador en “La Casa de los Famosos México” y esta vez involucró a Cande Ruggeri en una explosiva historia del pasado. La cantante contó que, cuando era novia de Nico Occhiato, él le habría confesado que la modelo intentó seducirlo durante un viaje a Disney.

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“Se metió en la cama”: Flor Vigna fulminó a Cande Ruggeri por Nico Occhiato

Durante su participación en “La Casa de los Famosos México”, Flor Vigna recordó una vieja situación que involucró a Cande Ruggeri y Nico Occhiato. Según contó la cantante, la modelo habría intentado acercarse al conductor cuando él todavía era su novio.

Mi novio había ido a Disney con una empresa que llevaba a quinceañeras. Nosotros habíamos viajado los dos, pero en distintas temporadas, y en esos viajes ibas acompañado por otro artista. Había una chica, Candela Ruggeri, que siempre me trataba re bien, era divina conmigo, y justo mi novio fue con ella. Yo no sentía nada de celos porque en ese momento mi novio era un amor”, relató Flor en diálogo con otra participante.

Fue entonces cuando Flor soltó una inesperada revelación que había guardado hasta ese momento: "Y cuando vuelve, me dice: ‘Cande me tiró onda todo el viaje y en un momento se me metió en la cama y me dijo: ‘Ya fue, ¿no?’".

A pesar de lo ocurrido, Flor Vigna aseguró que nunca confrontó a Cande Ruggeri. Según contó, fue su propio novio quien le pidió que guardara silencio para "no venderlo". Así, la cantante llegó a compartir campañas publicitarias y eventos con la modelo, sin dejar trascender lo que había sucedido.

"Me dolió un montón porque, si bien no éramos amigas, teníamos química y siempre me quedé con las ganas de decírselo", expresó Flor. Acto seguido, miró a cámara y lanzó un mensaje directo para Cande Ruggeri: "Así que, Cande Ruggeri, si estás viendo esto, sé que te le tiraste a mi novio en ese entonces".

Al ser consultada sobre si hubo algo entre su novio y Cande Ruggeri, Flor respondió: "Según mi novio, no pasó nada. Nos amábamos mucho ahí. Está bien que me cuente si soy su novia...". En ese sentido, destacó el vínculo que mantuvo con él: "Con ese novio tuve una relación muy buena, muy linda. Fue cuando tenía 20 años. Yo creo que ese noviazgo fue lindo, los otros también fueron lindos, pero ese fue el que más me gustó".

El descargo de Cande Ruggeri

Luego de que las declaraciones de Flor Vigna generaran una ola de comentarios, Cande Ruggeri salió a responder. La modelo utilizó sus historias de Instagram para aclarar su versión y cuestionó algunos de los dichos que comenzaron a circular.

"Se están diciendo muchas mentiras que no pasaron así", sostuvo, y remarcó que decidió pronunciarse por respeto a su familia, a su marido y a su hija.

"Yo soy una mujer con muchísimos valores, jamás me metería en la cama de un hombre casado, con novia, nunca lo hice ni lo voy a hacer. Las cosas no fueron así", afirmó. Según explicó la influencer, el episodio mencionado por Vigna habría tenido lugar durante un viaje en el que ella se encontraba acompañada por otras personas.

“Yo me fui de viaje con Manuela, con Nico, y yo compartí habitación con Manuela", explicó. Luego, fue tajante al referirse a las versiones que circulaban en redes: "Estas cosas que están diciendo son totalmente falsas. Desmiento absolutamente todo".

La influencer también expresó su malestar por la manera en que algunos medios y usuarios comenzaron a referirse a ella a raíz de las declaraciones de Flor Vigna. "Dejen de poner esos titulares porque me están diciendo un montón de cosas que no soy y siento que no las merezco", manifestó Cande Ruggeri.

Además, remarcó que se trata de una historia ocurrida "hace muchísimo tiempo atrás" y explicó que su intención era hacer un breve descargo para aclarar lo sucedido y ponerle un punto final a la polémica. "Necesito aclararlo por respeto a mi familia, a mi marido, a mi hija", sostuvo.

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