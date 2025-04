Sorpresa en Gran Hermano por el nuevo participante eliminado: quién es

En la primera parte de la gala, transmitida el domingo, el público eligió salvar a cuatro concursantes: Lucía Patrone, Tato Algorta, Eugenia Ruiz y Selva Pérez. De esta forma, quedaron en riesgo seis participantes.

Luz había protagonizado un fuerte cruce con Katia durante la semana.

Este lunes, el conductor Santiago del Moro comenzó a revelar quiénes quedaban a salvo. La primera en ser rescatada fue Lourdes Ciccarone, con tan solo el 2,4% de los votos. A continuación, Sandra Priore fue confirmada con el 4,8%, y la tercera en recibir su salvación fue Katia Fenocchio, más conocida como “La Tana”, con un 6,5%. “¡Vamos, La Matanza avanza!”, gritó emocionada.

La cuarta persona en ser retirada de la lista de nominados fue Chiara Mancuso, con un 19,5% de los votos. La eliminación se redujo entonces a una disputa entre Luz y Bati, quienes en las semanas previas habían protagonizado varios enfrentamientos dentro del juego.

Gran Hermano y una diferencia ajustada en la definición

Cerca de la medianoche, Santiago del Moro volvió al set de la casa para realizar el anuncio definitivo. Con una diferencia muy ajustada, la audiencia determinó que Bati debía abandonar la competencia. Conmovido, el platense se despidió de sus compañeros y comentó: “Esto fue un sueño, la verdad estoy agradecido. Rómpanla y que gane el mejor. ¡Qué gane el juego!”.

La joven expresó su alegría por continuar en el programa. Al cierre de la semana, la jujeña había mostrado algo de preocupación, especialmente porque desde que Catalina Gorostidi regresó a la casa con el Golden Ticket, tras la salida de Juliana “Furia” Scaglione, había intentado influir para que Luz fuera la eliminada en esa semana.

Antes de la revelación, los dos concursantes compartieron sus razones para seguir en la competencia dentro del confesionario. “Estoy jugando desde el momento en que llegué a esta casa. Obviamente cometí errores o quizás hice más ruido del que debía, por eso llegué hasta esta parte”, había expresado Bati.

Por su parte, Luz comentó: “Creo que incomodo acá. Quiero que no se terminen de acomodar. Me gustaría callarlos. No me suelten la mano. No estoy lista para ver tanta gente afuera”.

En pleno desarrollo de la gala, los participantes de la casa decidieron una vez más interactuar con el "kiosco", eligiendo de manera unánime una caja sorpresa que contenía un mazo de cartas para disfrutar durante todo un día.

No es la primera ocasión en que los concursantes se deciden por una caja misteriosa. En anteriores oportunidades, ya habían recibido un mazo de cartas y, en otra ocasión, un tablero de ajedrez.