Un actor de "How I Met Your Mother" fue condenado a 32 años de prisión por un ataque contra su ex

El actor Nick Pasqual fue sentenciado el martes a 32 años de prisión perpetua por el ataque con arma blanca contra su ex pareja, la maquilladora de Hollywood Allie Shehorn , en un hecho que las autoridades calificaron como un caso extremo de violencia doméstica .

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La resolución fue emitida por el Tribunal de San Fernando , en Los Ángeles , luego de un juicio que se extendió durante dos semanas. El jurado deliberó alrededor de una hora y media antes de declarar culpable a Pasqual por los seis cargos que enfrentaba.

El intérprete de 36 años , reconocido por su participación en la serie How I Met Your Mother , fue declarado culpable por intento de homicidio , violación mediante el uso de la fuerza, robo en primer grado tras ingresar ilegalmente a una vivienda, tres acusaciones de violencia contra su pareja o cónyuge , y portación y utilización de un arma blanca en un contexto de violencia intrafamiliar .

El jurado declaró culpable al actor por seis cargos, incluidos intento de asesinato, violación con fuerza y robo con allanamiento.

Los hechos se registraron el 23 de mayo de 2024 , cuando el imputado ingresó de forma violenta al domicilio de Shehorn , ubicado en el barrio de Sunland , en la ciudad de Los Ángeles . El ataque ocurrió cerca de las 4:30 de la madrugada , momento en el que la agredió con un arma blanca, asestándole más de veinte puñaladas .

Según el testimonio brindado por la propia víctima durante el juicio —citado por ABC7—, Nick Pasqual derribó a la fuerza la puerta de su habitación a base de golpes. “Cerré la puerta con llave y él empezó a hacer agujeros en esa puerta y la derribó”, declaró. “Corrí al baño porque pensé que había otro cerrojo en esa puerta”.

Allie Shehorn fue apuñalada más de 20 veces por Nick Pasqual la madrugada del 23 de mayo de 2024 en el barrio de Sunland, California.

El ataque: testimonio de la víctima y consecuencias médicas

Por su parte, Allie Shehorn —quien ha trabajado como maquilladora en producciones como Mean Girls, Babylon y Rebel Moon— declaró en el estrado mostrando cicatrices visibles en el cuello y en los brazos. De acuerdo con lo informado por el Los Angeles Times, días antes del ataque había solicitado una orden de restricción contra Pasqual.

Una amiga de la víctima, Christine White, fue la primera en asistirla luego del ataque. “Le dije que mantuviera la mano en la garganta para detener el sangrado”, relató durante su declaración.

La víctima, Allie Shehorn, presentó lesiones graves en distintas partes del cuerpo, incluyendo la garganta, la espalda, el tórax y las muñecas. Debido a la gravedad del cuadro, debió ser intervenida de urgencia en una cirugía que se extendió durante 14 horas y posteriormente permaneció varios días internada en terapia intensiva.

La víctima, reconocida maquilladora de Hollywood que trabajó en diversas producciones, testificó con cicatrices durante el juicio.

Entre las intervenciones médicas realizadas, los especialistas llevaron a cabo la reconstrucción de tendones que habían sido severamente dañados y seccionados en su brazo derecho.

Otro allegado de la víctima, Jed Dornoff, explicó en diálogo con People que Nick Pasqual había sido detenido inicialmente el 18 de mayo de 2024 bajo cargos de violencia doméstica. Sin embargo, recuperó la libertad luego de abonar una fianza fijada en 50.000 dólares. “En cuanto pagó la fianza, fue tras ella”, aseguró.

Después del violento episodio, el acusado escapó del estado de California. Más tarde fue localizado y arrestado en un puesto de control fronterizo entre Estados Unidos y México, en la zona de Sierra Blanca, Texas. Posteriormente, fue trasladado nuevamente a Los Ángeles para continuar con el proceso judicial.

Detención, fuga y análisis judicial del caso

El fiscal de distrito Nathan J. Hochman se pronunció públicamente a través de un comunicado en el que valoró el veredicto. En sus palabras, destacó que Allie Shehorn “sobrevivió de manera milagrosa y se paró con valentía ante su agresor en el tribunal para testificar sobre la brutalidad que soportó”.

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Además, el funcionario añadió en su declaración oficial: “Su testimonio fue clave para lograr un veredicto de culpabilidad y que Pasqual no pudiera quedar libre para hacerle daño a alguien más”. Nathan J. Hochman también señaló que el caso refleja una problemática más amplia: que la violencia doméstica “prospera cuando sus víctimas viven con miedo y guardan silencio”, y advirtió que este tipo de situaciones puede agravarse hasta representar un riesgo mortal.

Por otra parte, Nick Pasqual —quien además había participado en papeles secundarios no acreditados en Rebel Moon - Part One: A Child of Fire y en la película biográfica Jobs— se había declarado inocente en marzo del año anterior.