Volvieron Los Backstreet Boys y podrían llegar a Argentina ¿cuándo?

Una explosión de recuerdos y energía pop

A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson mantienen intacto el carisma que los convirtió en fenómeno global. El setlist incluye himnos como I Want It That Way, Everybody (Backstreet’s Back), Quit Playing Games (With My Heart), As Long As You Love Me, Shape of My Heart y Larger Than Life, entre muchos otros. La respuesta del público se traduce en gritos, lágrimas y una entrega absoluta durante todo el espectáculo.