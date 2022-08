Wanda Nara y Mauro Icardi separados: filtraron un audio 

“Lo que no puedo creer es que hables así y que digas esas cosas en la tele. Vos dijiste que no eras así y siempre criticaste a las personas que hacían eso. La verdad es que no entiendo por qué si siempre te ayudamos con todo lo que necesitaste. Si ahora te estás queriendo ir, no me parece que sea la manera ir a pedirlo en la tele”, se la escucha reclamar a la empresaria mediática a la empleada a la que le mandó los audios.