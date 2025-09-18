jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 19:04
Designación.

Estados Unidos confirmó a Peter Lamelas como embajador en la Argentina

Peter Lamelas fue confirmado como embajador de Estados Unidos en la Argentina durante la sesión del Senado estadounidense.

Claudio Serra
Claudio Serra
EstadosUnidos confirmó a Peter Lamelas como embajador en la Argentina

Estados Unidos confirmó a Peter Lamelas como embajador en la Argentina

Peter Lamelas fue confirmado como embajador de Estados Unidos en la Argentina durante la sesión del Senado estadounidense. El médico de origen cubano es amigo personal de Donald Trump, y conoció a Javier Milei durante una cena organizada por el presidente de los Estados Unidos.

“¡Felicitaciones a Peter Lamelas por su confirmación en el Senado de EE.UU. como nuestro próximo embajador en Argentina! El equipo de la Embajada espera con entusiasmo la llegada del embajador designado Lamelas a Buenos Aires", escribió la cuenta oficial de la embajada argentina en EEUU.

La política de Estados Unidos

“De ser confirmado, me mantendré firme contra la influencia maligna de potencias adversarias en la región, ya sean actores ambiciosos o regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Irán y otros que buscan socavar los valores democráticos", dijo Lamelas cuando se presentó en el Senado estadounidense para su audiencia de confirmación.

Estados Unidos confirmó a Peter Lamelas como embajador en la Argentina
Estados Unidos confirmó a Peter Lamelas como embajador en la Argentina

Estados Unidos confirmó a Peter Lamelas como embajador en la Argentina

Cuestionó las dictaduras de Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, también a China y su influencia en la Argentina y América Latina. “El desafío es que cada una de las provincias tiene su propia administración y cada uno de ellos puede hacer acuerdos con China”.

“Yo quiero tener diálogo no solo con el Presidente, Gerardo Werthein, Luis Caputo, Santiago Caputo; sino con las demás provincias. Tenemos que seguir apoyando la presidencia de Javier Milei con el objetivo de construir una mejor relación entre ambos países”, afirmó Lamelas ante los senadores que integran el Comité de Relaciones Exteriores.

Quién es Peter Lamelas

Lamelas es un médico de origen cubano, radicado en Estados Unidos desde su infancia, y su designación constituyó una decisión sorpresiva, ya que Lamelas no tiene una trayectoria diplomática ni experiencia previa en política exterior.

“Embajador de los Estados Unidos en Argentina. Peter es un médico, filántropo y un hombre de negocios increíble, mejor conocido por fundar la compañía de atención médica de urgencias más grande de Florida. Cuando era niño, Peter y su familia huyeron de la Cuba comunista y emigraron LEGALMENTE a los EEUU, comenzando desde cero y logrando el sueño americano”, posteó Trump en su red social para anunciar la designación de Lamelas.

“Señor presidente, gracias por este increíble honor. El mundo lo ve claramente: Estados Unidos ha vuelto porque Donald J. Trump ha vuelto. Bajo su liderazgo, la relación entre Estados Unidos y Argentina alcanzará una grandeza sin precedentes. MAGA”, posteó Lamelas.

Sobre Javier Milei, Lamelas dijo que “un líder que tiene la misión de liberar a su país de décadas de socialismo y mala gestión. Al igual que el presidente Trump, Milei entiende que la prosperidad comienza con un gobierno más pequeño y eficiente”, escribió Lamelas en X, tras conocer al presidente en Mar -a- Lago.

