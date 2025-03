Estados Unidos - MLS: New England Revolution vs New York Red Bulls Semana 6

El próximo sábado 29 de marzo, a partir de las 15:30 (hora Argentina), New York Red Bulls visita a New England Revolution en el Gillette Stadium, por el duelo correspondiente a la semana 6 del torneo Estados Unidos - MLS 2025.

Fútbol. Copa Argentina 2025: Gimnasia de Jujuy vs. San Martín de San Juan

Últimos resultados de New England Revolution en Estados Unidos - MLS

New England Revolution ganó su último duelo ante New York City FC por 1 a 2. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 1 a favor.