Toda la previa del duelo entre New York City FC y Philadelphia Union. El partido se jugará en el Yankee Stadium el miércoles 18 de septiembre a las 20:30 (hora Argentina).

. Estados Unidos - MLS: New York City FC vs Philadelphia Union Semana 27

El duelo entre New York City FC y Philadelphia Union correspondiente a la semana 27 se disputará en el Yankee Stadium desde las 20:30 (hora Argentina), el miércoles 18 de septiembre.

En su visita anterior, New York City FC empató por 1 con DC United. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 3 empates y 1 derrota, con 8 goles marcados y con 10 en su valla.

A Philadelphia Union no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 3 ante Inter Miami. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota y 3 victorias, tiene 11 goles a favor y ha recibido 5 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 4 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 15 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2024, y terminó con un marcador 1-2 a favor de New York City FC.

New York City FC tendrá que verse las caras con New York Red Bulls en la próxima fecha, cuando jueguen el Derbi de New York. El duelo se celebrará en el estadio Red Bull Arena, el 28 de septiembre desde las 20:30 (hora Argentina).

Próximos partidos de New York City FC en Estados Unidos - MLS 2024

Semana 27: vs Inter Miami: 21 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)

Semana 28: vs New York Red Bulls: 28 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs FC Cincinnati: 2 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Nashville SC: 5 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs CF Montréal: 19 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Próximos partidos de Philadelphia Union en Estados Unidos - MLS 2024

Semana 27: vs DC United: 22 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Semana 28: vs Atlanta United: 28 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Orlando City SC: 2 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Columbus Crew: 5 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs FC Cincinnati: 19 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Horario New York City FC y Philadelphia Union, según país

Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

