Estados Unidos - MLS: New York Red Bulls vs DC United Semana 9

El próximo sábado 19 de abril, a partir de las 20:30 (hora Argentina), DC United visita a New York Red Bulls en el Sports Illustrated Stadium, por el duelo correspondiente a la semana 9 del torneo Estados Unidos - MLS 2025.

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de New York Red Bulls en Estados Unidos - MLS

New York Red Bulls fue derrotado en el Inter and Co Stadium frente a Orlando City SC por 0 a 0 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 6 goles y tiene 7 a favor.