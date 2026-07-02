Estados Unidos y Bélgica prometen uno de los grandes duelos de los octavos

El duelo correspondiente a la llave 4 del Mundial se jugará el próximo lunes 6 de julio a las 21:00 (hora Argentina).

Estados Unidos intentará aprovechar el impulso de jugar como local para seguir haciendo historia, mientras que Bélgica buscará reafirmar su condición de candidata y acercarse, una vez más, al gran objetivo que todavía le falta conquistar: la Copa del Mundo.

El equipo de Mauricio Pochettino viene de un sólido 2-0 ante Bosnia y Herzegovina en 16avos, aguantando con diez hombres gran parte del segundo tiempo. Sin embargo, los norteamericanos sufren una baja sensible para este cruce: el delantero Folarin Balogun.

Estados Unidos regresa a los octavos de final, una instancia que le fue esquiva en tres de sus últimas cuatro participaciones (sin contar Rusia 2018, certamen al que no logró clasificarse).

Como uno de los anfitriones del Mundial por segunda vez en su historia, tras la edición de 1994, el seleccionado norteamericano también persigue el gran objetivo de superar su mejor marca histórica (el tercer puesto de Uruguay 1930).

Del otro lado estará el equipo dirigido por Rudi García, que viene de protagonizar una batalla épica en los 16vos: remontó un 0-2 ante Senegal y selló su clasificación con un agónico penal en el último minuto de la prórroga.

Consolidada como una de las potencias de la última década, la selección belga quiere volver a meterse en cuartos de final y superar las huellas de sus mejores torneos (el tercer puesto en Rusia 2018 y el cuarto en México 1986).

Los resultados de Estados Unidos en partidos del Mundial

Fase de Grupos : Estados Unidos 4 vs Paraguay 1 (12 de junio)

: Estados Unidos 4 vs Paraguay 1 (12 de junio) Fase de Grupos : Estados Unidos 2 vs Australia 0 (19 de junio)

: Estados Unidos 2 vs Australia 0 (19 de junio) Fase de Grupos : Turquía 3 vs Estados Unidos 2 (25 de junio)

: Turquía 3 vs Estados Unidos 2 (25 de junio) Dieciseisavos de Final: Estados Unidos 2 vs Bosnia-Herz. 0 (1 de julio)

Los resultados de Bélgica en partidos del Mundial

Fase de Grupos : Bélgica 1 vs Egipto 1 (15 de junio)

: Bélgica 1 vs Egipto 1 (15 de junio) Fase de Grupos : Bélgica 0 vs Irán 0 (21 de junio)

: Bélgica 0 vs Irán 0 (21 de junio) Fase de Grupos : Nueva Zelanda 1 vs Bélgica 5 (27 de junio)

: Nueva Zelanda 1 vs Bélgica 5 (27 de junio) Dieciseisavos de Final: Bélgica 3 vs Senegal 2 (1 de julio)

Horario Estados Unidos y Bélgica, según país

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)