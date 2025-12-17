Este 24 y 31 de diciembre las estaciones de servicio tendrán un horario reducido

En el marco de las celebraciones de fin de año, las estaciones de servicio de Jujuy confirmaron que brindarán servicios mínimos durante las noches del 24 y 31 de diciembre. Desde la Cámara de Expendedores de Combustible informaron que cada estación definirá su modalidad particular, aunque se anticipan dos esquemas principales de cierre.
Por un lado, algunas estaciones cerrarán de 22:00 a 01:00, retomando la atención pasada la medianoche. Otras, en cambio, implementarán un descanso más prolongado, desde las 22:00 hasta las 06:00 del día siguiente, retomando el servicio de manera normal después de ese horario.
Ante este panorama, recomiendan a los automovilistas cargar combustible con antelación, preferentemente antes de las 22:00 o después de las 06:00, para evitar demoras o falta de atención en momentos clave de alta circulación.
Desde la Cámara aclararon que no existe un horario unificado para toda la provincia y que cada empresa expendedora determinará su esquema de trabajo según su organización interna.
Con la proximidad de las fiestas, se solicita a la comunidad planificar con tiempo y tomar previsiones para circular sin inconvenientes.
En Jujuy, TodoJujuy ya había anticipado el viernes que este ajuste llegaría a los surtidores a partir de hoy, en el marco del esquema de incrementos graduales que el Ejecutivo aplicó durante 2025 para evitar trasladar de una sola vez todo el impacto impositivo.
Cómo quedaron los precios en una estación del centro
En una de las estaciones de servicio, ubicada en el centro de San Salvador de Jujuy, los nuevos precios que se registran en esta mañana son:
Nafta Súper: $1.694 por litro
Infinia: $1.931 por litro
Diésel 500: $1.784 por litro
Infinia Diésel: $1.937 por litro
Si bien se trata de un aumento aplicado a nivel nacional, los valores finales no son idénticos en todas las bocas de expendio. Incluso dentro de la misma bandera nacional, el precio puede variar según la localización de la estación, los costos logísticos, impuestos locales y el nivel de competencia en cada zona, lo que explica diferencias de varios pesos por litro entre una ciudad y otra.