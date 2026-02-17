Estudiantes vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Estudiantes recibe el próximo viernes 20 de febrero a Sarmiento por la fecha 6 del Apertura, a partir de las 18:00 (hora Argentina) en el Tierra de Campeones.
Estudiantes recibe el próximo viernes 20 de febrero a Sarmiento por la fecha 6 del Apertura, a partir de las 18:00 (hora Argentina) en el Tierra de Campeones.
Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Juan Carmelo Zerillo.
En la jornada previa, Estudiantes igualó 0-0 el juego ante Gimnasia. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates, en los que le han convertido 2 goles y marcó 4 tantos en el rival.
Sarmiento llega a este encuentro con una derrota ante Huracán por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 4 goles y recibieron 5.
Ambos equipos muestran resultados diferentes en casa y en campo rival. Estudiantes ha mantenido una racha impresionante en el estadio Jorge Luis Hirschi, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo. A Sarmiento le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 3 visitas no ha podido sumar un solo punto.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 3 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 13 de junio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Sarmiento fue el ganador por 2 a 0.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
