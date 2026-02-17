martes 17 de febrero de 2026

17 de febrero de 2026 - 08:37
Liga Profesional

Estudiantes vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Estudiantes vs Sarmiento. El duelo, a disputarse en el Tierra de Campeones el viernes 20 de febrero, comenzará a las 18:00 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

Estudiantes recibe el próximo viernes 20 de febrero a Sarmiento por la fecha 6 del Apertura, a partir de las 18:00 (hora Argentina) en el Tierra de Campeones.

Así llegan Estudiantes y Sarmiento

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Apertura

En la jornada previa, Estudiantes igualó 0-0 el juego ante Gimnasia. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates, en los que le han convertido 2 goles y marcó 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Apertura

Sarmiento llega a este encuentro con una derrota ante Huracán por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 4 goles y recibieron 5.

Ambos equipos muestran resultados diferentes en casa y en campo rival. Estudiantes ha mantenido una racha impresionante en el estadio Jorge Luis Hirschi, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo. A Sarmiento le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 3 visitas no ha podido sumar un solo punto.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 3 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 13 de junio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Sarmiento fue el ganador por 2 a 0.


Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 7: vs Newell`s: 25 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Vélez: 2 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Platense: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Lanús: 13 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Gimnasia (Mendoza): 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 7: vs Unión: 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Estudiantes (RC): 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Belgrano: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Racing Club: 10 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs River Plate: 15 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
Horario Estudiantes y Sarmiento, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

