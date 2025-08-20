miércoles 20 de agosto de 2025

20 de agosto de 2025 - 07:21
MLS

FC Cincinnati vs New York City FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

FC Cincinnati y New York City FC se enfrentan en el TQL Stadium. El duelo se jugará el sábado 23 de agosto desde las 20:30 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

El juego entre FC Cincinnati y New York City FC se disputará el próximo sábado 23 de agosto por la semana 25 de la MLS, a partir de las 20:30 (hora Argentina) en el TQL Stadium.

Así llegan FC Cincinnati y New York City FC

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de FC Cincinnati en partidos de la MLS

FC Cincinnati ganó por 3-2 el juego pasado ante Portland Timbers. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 3 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de New York City FC en partidos de la MLS

En la jornada anterior, New York City FC derrotó 2-1 a Nashville SC. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 8 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y New York City FC lo ganó por 1 a 0.


Fechas y rivales de FC Cincinnati en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 26: vs Philadelphia Union: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Nashville SC: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs LA Galaxy: 20 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Orlando City SC: 27 de septiembre - 15:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs New York Red Bulls: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de New York City FC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 26: vs DC United: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Chicago Fire: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 23: vs Columbus Crew: Fecha y horario a confirmar
  • Semana 29: vs Charlotte FC: Fecha y horario a confirmar
  • Semana 30: vs Inter Miami: 24 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
Horario FC Cincinnati y New York City FC, según país
  • Argentina: 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

