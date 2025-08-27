FC Cincinnati vs Philadelphia Union: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre FC Cincinnati y Philadelphia Union, por la semana 26 de la MLS, se jugará el próximo sábado 30 de agosto, a partir de las 20:30 (hora Argentina), en el TQL Stadium.

Así llegan FC Cincinnati y Philadelphia Union En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de FC Cincinnati en partidos de la MLS FC Cincinnati quiere recuperar tras sufrir una derrota contra New York City FC por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias, 1 empate y 1 partido perdido, con 4 goles marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de Philadelphia Union en partidos de la MLS Philadelphia Union llega con ventaja tras derrotar a Chicago Fire con un marcador 4 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 9 goles y le han convertido 4.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 1 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y fue Philadelphia Union quien ganó 4 a 1.

Fechas y rivales de FC Cincinnati en los próximos partidos de la MLS Semana 28: vs Nashville SC: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs LA Galaxy: 20 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Orlando City SC: 27 de septiembre - 15:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs New York Red Bulls: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs CF Montréal: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Philadelphia Union en los próximos partidos de la MLS Semana 28: vs Vancouver Whitecaps FC: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs New England Revolution: 20 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs DC United: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs New York City FC: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Charlotte FC: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Horario FC Cincinnati y Philadelphia Union, según país Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

