FC Dallas vs Los Angeles FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

El cotejo entre FC Dallas y Los Angeles FC, por la semana 25 de la MLS, se jugará el próximo sábado 23 de agosto, a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el Toyota Stadium.

Así llegan FC Dallas y Los Angeles FC Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de FC Dallas en partidos de la MLS FC Dallas viene de un resultado igualado, 1-1, ante Austin FC. Posee un historial reciente de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 11 goles a favor y habiendo recibido 7.

Últimos resultados de Los Angeles FC en partidos de la MLS Los Angeles FC llega con ventaja tras derrotar a New England Revolution con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 6.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de julio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y fue Los Angeles FC quienes ganaron 2 a 0.

Fechas y rivales de FC Dallas en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs LA Galaxy: 30 de agosto - 23:30 (hora Argentina)

Semana 27: vs St. Louis City: 6 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Austin FC: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Colorado Rapids: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Portland Timbers: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Los Angeles FC en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs San Diego FC: Fecha y horario a confirmar

Semana 28: vs San José Earthquakes: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 18: vs Real Salt Lake: 17 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Real Salt Lake: 21 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Semana 30: vs St. Louis City: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina) Horario FC Dallas y Los Angeles FC, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

