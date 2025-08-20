FC Dallas vs Los Angeles FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

El cotejo entre FC Dallas y Los Angeles FC, por la semana 25 de la MLS, se jugará el próximo sábado 23 de agosto, a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el Toyota Stadium.
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
FC Dallas viene de un resultado igualado, 1-1, ante Austin FC. Posee un historial reciente de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 11 goles a favor y habiendo recibido 7.
Los Angeles FC llega con ventaja tras derrotar a New England Revolution con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 6.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de julio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y fue Los Angeles FC quienes ganaron 2 a 0.
