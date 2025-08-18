lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 09:36
País.

Feriados de 2025: cuándo es el próximo y cuántos quedan en lo que resta del año

Conocé cuándo será el próximo día no laborable y cuáles son las fechas de descanso que quedan hasta diciembre en este año 2025.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Feriados de 2025: cuándo es el próximo y cuántos quedan en lo que resta del año.

Feriados de 2025: cuándo es el próximo y cuántos quedan en lo que resta del año.

Tras el feriado del domingo 17 de agosto, que conmemoró el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, muchos ciudadanos se preguntan cuál será la siguiente jornada no laborable en el país. Conoce en detalle como continúa el calendario y cuándo será el próximo día en que se podrá tomar un descanso.

El listado de los feriados que quedan en 2025.

Próximo feriado nacional

De acuerdo con el calendario oficial, septiembre no tendrá días feriados, por lo que la próxima fecha será el domingo 12 de octubre, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al coincidir con domingo, esta celebración no se trasladará al lunes, por lo que no generará un fin de semana extendido.

Próximo fin de semana largo

El siguiente fin de semana largo se extenderá por cuatro días, del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.

  • Viernes 21: día no laborable con fines turísticos.
  • Sábado 22 y domingo 23: días normales de fin de semana.
  • Lunes 24: feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el jueves 20.
El calendario 2025 de feriados en la Argentina.

Todos los feriados que quedan en 2025

Aún restan 5 feriados en lo que resta del año, que son:

  • Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
  • Viernes 21 de noviembre: feriado puente no laborable.
  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad.

