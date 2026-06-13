FNE 2026: Ana Vernanchet es la nueva representante del Colegio Nacional Nº 3 "Éxodo Jujeño"

Con una noche cargada de emoción, alegría y el tradicional espíritu estudiantil, el Colegio Nacional N° 3 "Éxodo Jujeño" eligió a su nueva representante para la FNE 2026. La elegida fue Ana Luján Vernanchet, quien tendrá la responsabilidad de representar a la institución en las distintas instancias de la tradicional celebración juvenil.
Una velada inolvidable
La velada estuvo marcada por el entusiasmo de los estudiantes, las familias y toda la comunidad educativa, que acompañaron cada momento de una jornada inolvidable. Los pajes brindaron distintos números de baile que aportaron color y dinamismo al evento, mientras que las balbúcelas, los cantos y el aliento permanente de los distintos cursos generaron el clima festivo característico de esta época del año.
La elección colmó las expectativas de uno de los establecimientos históricos y protagonistas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que ya comenzó a vivir con intensidad el camino hacia una nueva edición de la máxima celebración de la juventud jujeña.
La comunidad educativa celebró a cada uno de los jóvenes elegidos, destacando el compromiso, la participación y el compañerismo que caracterizaron toda la jornada.
De esta manera, el Colegio Nacional N° 3 ya tiene a su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, una edición que promete volver a reunir a miles de jóvenes en una de las tradiciones más importantes y convocantes de la provincia.
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