FNE 2026: Ana Vernanchet es la nueva representante del Colegio Nacional Nº 3 "Éxodo Jujeño"

Con una noche cargada de emoción, alegría y el tradicional espíritu estudiantil, el Colegio Nacional N° 3 "Éxodo Jujeño" eligió a su nueva representante para la FNE 2026 . La elegida fue Ana Luján Vernanchet , quien tendrá la responsabilidad de representar a la institución en las distintas instancias de la tradicional celebración juvenil.

Una velada inolvidable

La velada estuvo marcada por el entusiasmo de los estudiantes, las familias y toda la comunidad educativa, que acompañaron cada momento de una jornada inolvidable. Los pajes brindaron distintos números de baile que aportaron color y dinamismo al evento, mientras que las balbúcelas, los cantos y el aliento permanente de los distintos cursos generaron el clima festivo característico de esta época del año.

La elección colmó las expectativas de uno de los establecimientos históricos y protagonistas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que ya comenzó a vivir con intensidad el camino hacia una nueva edición de la máxima celebración de la juventud jujeña.

La comunidad educativa celebró a cada uno de los jóvenes elegidos, destacando el compromiso, la participación y el compañerismo que caracterizaron toda la jornada.

De esta manera, el Colegio Nacional N° 3 ya tiene a su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, una edición que promete volver a reunir a miles de jóvenes en una de las tradiciones más importantes y convocantes de la provincia.