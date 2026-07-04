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4 de julio de 2026 - 11:36
Estudiantes.

FNE 2026: Gianina Alberti es la nueva representante del Secundario N° 3 de Perico

Gianina Alberti fue elegida representante del Secundario N° 3 de San José de Perico durante una emotiva noche de la FNE 2026.

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Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
FNE 2026: Gianina Alberti es la nueva representante del Secundario N° 3 de Perico

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Gianina Alberti, la nueva representante del Secundario N° 3

La elección se desarrolló en el marco de las actividades previstas por la institución educativa de San José de Perico. Estudiantes, familiares, docentes y amigos acompañaron a las candidatas y compartieron una jornada especial, llena de alegría y expectativas.

Al finalizar la presentación y las distintas instancias de la velada, Gianina Alberti fue proclamada como la nueva representante del Secundario N° 3. La joven llevará el nombre de la institución durante las próximas actividades vinculadas con la FNE 2026.

FNE 2026: Gianina Alberti es la nueva representante del Secundario N° 3 de Perico

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La primera princesa fue Nayra Lilen Olmos Lobo, quien participó como candidata N° 13, mientras que Emilce Victoria Espejo, candidata N° 6, fue elegida segunda princesa.

FNE 2026: Gianina Alberti es la nueva representante del Secundario N° 3 de Perico

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Por su parte, Martina Itatí Monaldi Ruiz, candidata N° 4, recibió la distinción de primera princesa de honor. Valentina Milagro Martínez, candidata N° 2, fue nombrada segunda princesa de honor.

La elección también incluyó la designación del Chico 10. El reconocimiento fue para Darío Lionel Chacón, participante N° 3, quien acompañará a la representante y al resto de las jóvenes elegidas en las actividades institucionales.

FNE 2026: Gianina Alberti es la nueva representante del Secundario N° 3 de Perico

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La Fiesta de los Estudiantes se vive en el interior de Jujuy

Las elecciones de representantes continúan desarrollándose con mucha emoción en diferentes localidades del interior de la provincia. Cada institución prepara sus celebraciones con el compromiso de los estudiantes, quienes participan en la organización de las veladas y acompañan a sus compañeros.

En San José de Perico, la comunidad educativa volvió a demostrar el entusiasmo que genera la Fiesta Nacional de los Estudiantes. La elección del Secundario N° 3 reunió a numerosas personas que disfrutaron de una noche dedicada a los jóvenes y a una de las celebraciones más importantes de Jujuy.

La FNE atraviesa distintos puntos de la provincia con elecciones, presentaciones y actividades escolares. En cada localidad, los estudiantes comienzan a transitar una etapa especial que incluye la preparación de carrozas, proyectos, bailes y propuestas para representar a sus establecimientos.

La coronación de Gianina Alberti se suma a las elecciones que se realizan en los colegios jujeños durante esta etapa del calendario estudiantil. Toda la información sobre las representantes y las próximas actividades puede consultarse en la cobertura especial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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