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30 de mayo de 2026 - 18:34
Jujuy.

FNE 2026: Jocelyn Soriano en la nueva representante del Colegio N° 20 de Catua

La comunidad educativa del Colegio Secundario N° 20 de Catua acompañó una nueva elección estudiantil rumbo a la edición 75 de la FNE 2026.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Jocelyn Soriano es la Representante 2026 del Colegio Secundario N° 20 de Catua

Jocelyn Soriano es la Representante 2026 del Colegio Secundario N° 20 de Catua

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La elección forma parte del calendario estudiantil rumbo a una nueva edición de la FNE, donde cada institución comienza a definir a sus representantes para vivir una de las celebraciones más esperadas por los jóvenes jujeños.

Las elegidas del Colegio Secundario N° 20

Durante la noche, además de coronar a la nueva embajadora de la institución, también fueron distinguidas las estudiantes que la acompañarán en las distintas actividades estudiantiles.

Representante 2026: Jocelyn Soriano

1° Representante: María Gutiérrez

2° Representante: Nayeli Leonar

1° Dama de Honor: Emili Leiton

2° Dama de Honor: Abril Soriano

Paje 10: Ítalo Nieva

Camino a la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Elección del Colegio FASTA San Alberto Magno

El colegio FASTA San Alberto Magno ya se prepara para vivir una de las noches más esperadas de su calendario estudiantil. En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE), la institución elegirá a su nueva representante el sábado 30 de mayo, desde las 19 horas, en el Estadio Olímpico de la ciudad de Palpalá.

Finde Estudiantil 2026

  • Fecha: 11 y 12 de julio
  • Horario: 13hs
  • Lugar: estadio 23 de Agosto
  • Precio de las entradas: $ 3.000

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