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13 de junio de 2026 - 10:27
Jujuy.

FNE 2026: Julieta Yañez es la nueva representante del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes

Martina Puede y Sol Aguilera acompañarán a Julieta Yañez como princesas del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes para la edición 75 de la FNE.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La elección forma parte del camino que cada colegio jujeño transita rumbo a una nueva edición de la FNE, una fiesta que moviliza a estudiantes, familias y docentes, y que año a año renueva la ilusión de los jóvenes.

Las nuevas representantes

Durante la velada también fueron elegidas las jóvenes que acompañarán a Julieta en este nuevo reinado. Martina Puede fue proclamada primera princesa, mientras que Sol Aguilera fue elegida segunda princesa.

Además, Valentina Galo fue nombrada primera dama de honor y María Victoria Berruezo segunda dama de honor.

La noche también tuvo la elección de los pajes: Ignacio Chicharo fue elegido paje, Emiliano Vivero Navarro primer paje y Lautaro Almazán segundo paje.

Una noche de fiesta estudiantil

Como ocurre en cada elección estudiantil, la jornada estuvo marcada por los nervios, la emoción y el acompañamiento de compañeros, familiares y docentes. Para las nuevas representantes, comienza ahora una etapa especial dentro de la vida escolar, con actividades, encuentros y la posibilidad de representar a su colegio en el marco de la FNE 2026.

El Colegio Nuestra Señora de las Mercedes se suma así a las instituciones que ya eligieron a sus representantes y que empiezan a vivir con entusiasmo el calendario estudiantil más esperado por los jóvenes jujeños.

LO QUE TENÉS QUE SABER

  • Reina: Julieta Yañez
  • 1era Princesa: Martina Puede
  • 2da Princesa: Sol Aguilera
  • 1ra Dama de Honor: Valentina Galo
  • 2da Dama de Honor: María Victoria Berruezo
  • Paje: Ignacio Chicharo
  • 1er Paje: Emiliano Vivero Navarro
  • 2do Paje: Lautaro Almazán

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