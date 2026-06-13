FNE 2026: Julieta Yañez es la nueva representante del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes

El Colegio Nuestra Señora de las Mercedes ya tiene nueva representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 - FNE- En una noche llena de emoción, alegría y acompañamiento de la comunidad educativa, Julieta Yañez fue elegida reina de la institución.
La elección forma parte del camino que cada colegio jujeño transita rumbo a una nueva edición de la FNE, una fiesta que moviliza a estudiantes, familias y docentes, y que año a año renueva la ilusión de los jóvenes.
Las nuevas representantes
Durante la velada también fueron elegidas las jóvenes que acompañarán a Julieta en este nuevo reinado. Martina Puede fue proclamada primera princesa, mientras que Sol Aguilera fue elegida segunda princesa.
Además, Valentina Galo fue nombrada primera dama de honor y María Victoria Berruezo segunda dama de honor.
La noche también tuvo la elección de los pajes: Ignacio Chicharo fue elegido paje, Emiliano Vivero Navarro primer paje y Lautaro Almazán segundo paje.
Una noche de fiesta estudiantil
Como ocurre en cada elección estudiantil, la jornada estuvo marcada por los nervios, la emoción y el acompañamiento de compañeros, familiares y docentes. Para las nuevas representantes, comienza ahora una etapa especial dentro de la vida escolar, con actividades, encuentros y la posibilidad de representar a su colegio en el marco de la FNE 2026.
El Colegio Nuestra Señora de las Mercedes se suma así a las instituciones que ya eligieron a sus representantes y que empiezan a vivir con entusiasmo el calendario estudiantil más esperado por los jóvenes jujeños.
LO QUE TENÉS QUE SABER
- Reina: Julieta Yañez
- 1era Princesa: Martina Puede
- 2da Princesa: Sol Aguilera
- 1ra Dama de Honor: Valentina Galo
- 2da Dama de Honor: María Victoria Berruezo
- Paje: Ignacio Chicharo
- 1er Paje: Emiliano Vivero Navarro
- 2do Paje: Lautaro Almazán
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