FNE 2026: la ENET N° 1 ya se prepara con capacitaciones a los "Pre carroceros"

Más de 140 “precarroceros” se capacitan para la FNE 2026

Más de 140 “precarroceros” se capacitan para la FNE 2026

Más de 140 “precarroceros” se capacitan para la FNE 2026

Más de 140 “precarroceros” se capacitan para la FNE 2026

La ENET N° 1 "Escolástico Zagada" comenzó a preparar a sus estudiantes para una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) , con capacitaciones en arte, mecánica y electricidad destinadas a quienes sueñan con formar parte del grupo de carroceros en 2026. La institución es una de las más esperadas cada año en Ciudad Cultural por el nivel y la creatividad de sus carrozas.

Carlos Arroyo, profesor de la institución, explicó que los talleres buscan brindarles herramientas a los estudiantes antes de comenzar con la construcción del proyecto que representará al colegio.

“Esta capacitación es muy necesaria. Este año queremos seguir manteniendo en alto el nombre de la institución”, expresó.

Más de 140 “precarroceros” se capacitan para la FNE 2026

Más de 140 estudiantes comienzan su preparación

Las capacitaciones están organizadas en tres áreas: arte, mecánica y electricidad. En cada una, los alumnos aprenden técnicas que luego serán fundamentales durante el armado y la puesta en funcionamiento de la carroza.

“En estas capacitaciones nos dividimos en tres grupos: arte, mecánica y electricidad”, explicó Arroyo.

El profesor definió a quienes participan como “precarroceros”, debido a que todavía se encuentran en una etapa formativa previa a la selección definitiva de los equipos.

“Son más o menos 140 pre carroceros y estas capacitaciones sirven para prepararse” “Son más o menos 140 pre carroceros y estas capacitaciones sirven para prepararse”

Aunque son muchos los estudiantes que muestran entusiasmo y ganas de formar parte de la experiencia, no todos podrán integrar finalmente el grupo de carroceros. Arroyo explicó que las obleas entregadas por el Ente Autárquico Permanente no alcanzan para la totalidad de los jóvenes que participan de la formación.

Embed - CAPACITACION A CARROOCEROS TODOJUJUY

Los estudiantes enseñan a sus compañeros

Una de las características de este proceso es que los alumnos con mayor experiencia se encargan de transmitir sus conocimientos a otros compañeros.

Los estudiantes avanzados trabajan como capacitadores en las diferentes áreas y acompañan a quienes comienzan a acercarse al mundo de las carrozas.

Esta modalidad permite que los conocimientos adquiridos en ediciones anteriores no se pierdan y que cada nueva camada pueda aprender de quienes ya atravesaron la experiencia.

Además, desde la institución proyectan ampliar la propuesta y capacitar en el futuro a estudiantes de otros colegios.

La electricidad, una parte clave del proyecto

Arroyo estará este año a cargo del área eléctrica, uno de los sectores fundamentales para garantizar el funcionamiento de los movimientos, luces y distintos mecanismos que forman parte de la carroza.

“Este año me tocó estar encargado de la parte eléctrica y estoy viendo muchos chicos entusiasmados”, contó.

El profesor destacó la predisposición de los alumnos y aseguró que ya comenzaron a pensar en la planificación del trabajo.

“Estamos planificando y vamos a ir con todo para tener en alto el nombre de la institución” “Estamos planificando y vamos a ir con todo para tener en alto el nombre de la institución”

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Una de las carrozas más esperadas

La ENET N° 1 es una de las instituciones que genera mayor expectativa durante los desfiles de carrozas en Ciudad Cultural.

Sus trabajos suelen destacarse por la combinación de creatividad, diseño, movimiento y una fuerte aplicación de conocimientos técnicos. Por ese motivo, cada nueva edición representa un desafío para los estudiantes y docentes que buscan superarse.

La preparación no comienza únicamente cuando se define el diseño de la carroza. Antes de llegar a esa instancia, los estudiantes atraviesan un proceso de formación que les permite comprender cómo funciona cada área y cuál será su responsabilidad durante los meses de construcción.

Con entusiasmo, trabajo en equipo y conocimientos transmitidos entre generaciones, la ENET N° 1 ya puso en marcha su camino hacia la FNE 2026.

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