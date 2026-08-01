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1 de agosto de 2026 - 09:03
Jujuy.

FNE 2026: Pía Aylin Miranda fue elegida representante del Colegio Polimodal Nº 3

Acompañan a la representante Solange Ortiz como primera princesa y Sharon Sánchez, segunda princesa. Francisco Torres se coronó como el Paje 10 del colegio.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Pia Miranda es la representante 2026 del Polimodal 3.

Pia Miranda es la representante 2026 del Polimodal 3.

El Colegio Polimodal Nº 3 vivió una jornada especial con la elección de su nueva representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. , Pía Aylin Miranda fue la elegida por el jurado para representar a la institución en la elección capital.

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La celebración reunió a estudiantes, docentes, familiares y miembros de la comunidad educativa, quienes acompañaron a las jóvenes durante una noche marcada por la emoción y el espíritu estudiantil.

La nueva representante del Polimodal Nº 3

Pía Aylin Miranda fue elegida representante de la institución, mientras que Solange Ortiz fue proclamada primera princesa y Sharon Sánchez, segunda princesa.

El cuadro de honor se completó de la siguiente manera:

  • Representante: Pía Aylin Miranda
  • Primera princesa: Solange Ortiz
  • Segunda princesa: Sharon Sánchez
  • Primera dama de honor: Natalia Aramayo
  • Segunda dama de honor: Jazmín Bordón
  • Miss Elegancia: Ayelen Sulca
  • Miss Simpatía: Micaela Pérez

Los pajes elegidos

Durante la ceremonia también fueron presentados los jóvenes elegidos como pajes de la institución:

  • Paje 10: Francisco Torres
  • Paje 9: Paul Ian Cayo
  • Paje 8: César Soto

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