Franco Colapinto arrancó en Mónaco: 15° en la primera práctica libre de la Fórmula 1

Franco Colapinto quedó 15° en la primera práctica libre del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.

El Gran Premio de Mónaco ya tuvo su primera práctica libre disputada en el circuito callejero del Principado, una de las citas más emblemáticas del calendario de Fórmula 1 por su trazado urbano, el glamour del entorno y las habituales novedades. En la FP1, Franco Colapinto completó una destacada actuación con el Alpine y finalizó en la 15° posición.

El argentino registró su mejor vuelta en 1:16.189, quedando a solo 0.361 de su compañero de equipo Pierre Gasly, quien se ubicó 10° con 1:15.828. La tanda estuvo marcada por dos banderas rojas y varias interrupciones que afectaron el desarrollo normal de la sesión.

Una de las postales en la primera práctica. Fórmula 1: como fueron los tiempos del resto de los competidores El mejor tiempo de la práctica quedó en manos de Ferrari, con Charles Leclerc liderando con 1:13.978, seguido por Lewis Hamilton a 0.226. Max Verstappen completó el podio de tiempos en una sesión muy ajustada en los primeros puestos.

Durante la actividad también hubo incidentes: Isack Hadjar protagonizó un fuerte choque que provocó bandera roja, mientras que Fernando Alonso sufrió un toque que obligó otra detención por restos en pista.

Las primeras vueltas de Franco Colapinto en Mónaco. Más temprano, el dominio parcial había cambiado entre Mercedes y Ferrari, con Andrea Kimi Antonelli y luego los autos de Maranello alternando en lo más alto de la tabla. Franco Colapinto Franco Colapinto, ¿Cómo sigue la actividad en Mónaco? La actividad en Mónaco continuará este viernes con la segunda práctica libre a las 12:00 (Argentina). Luego, el sábado se disputará la FP3 a las 07:30 y la clasificación a las 11:00. El domingo será el turno de la carrera a 78 vueltas desde las 10:00 (hora argentina), con transmisión para Latinoamérica a través de Fox Sports, Disney+ y F1TV, entre otras señales internacionales. Embed

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