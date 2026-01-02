Franco Colapinto debuta como titular en Alpine: así será su calendario en la F1 2026

La Fórmula 1 se alista para su temporada 2026 , la número 77 en la historia del campeonato, que tendrá como novedad la incorporación del equipo Cadillac a la parrilla, completando un total de 11 escuderías con 22 pilotos disputando el título mundial. Franco Colapinto continuará en Alpine , pero este año asumirá oficialmente su lugar como piloto titular.

De esa forma, el piloto estrena un monoplaza completamente renovado. Descubrí todas las fechas y circuitos del argentino en la F1 2026. Tras disputar 16 Grandes Premios en la temporada anterior, Franco Colapinto fue ratificado como piloto principal de Alpine , compartiendo escudería con Pierre Gasly , tal como hizo en 2025, aunque ahora asume por primera vez el rol de titular absoluto . Más allá de iniciar el 2026 en la pista, el argentino apunta a objetivos más ambiciosos con su monoplaza .

La modificación más importante de Alpine para 2026 estará en la motorización de sus monoplazas: los propulsores dejarán de ser de Renault y pasarán a ser Mercedes . La escudería francesa también incorporará las cajas de cambios del fabricante alemán, en un intento por recuperar competitividad tras un 2025 para el olvido, en el que finalizaron últimos en el Campeonato de Constructores con apenas 22 puntos.

Conocé todos los circuitos en los que correrá el argentino la próxima temporada, que será su primera como piloto titular en Alpine.

La Fórmula 1 se prepara para una temporada que promete ser la más revolucionaria de los últimos años , debido a cambios profundos en el equilibrio interno de todos los motores . Aunque seguirán siendo V6 turbo híbridos de 1,6 litros , la aportación eléctrica aumentará de manera significativa, buscando un reparto de potencia cercano al 50% térmica y 50% eléctrica .

Calendario de Colapinto en F1 2026.

Por otra parte, el sistema MGU-H, encargado de recuperar energía del calor de los gases de escape, será eliminado, con el objetivo de simplificar las unidades de potencia y acercar la tecnología de los motores de F1 a la de los autos de calle.

El nuevo planteamiento de los motores incorpora una mayor recuperación de energía por cada vuelta, no limitada únicamente a la frenada, sino también aprovechando los momentos de desaceleración parcial del acelerador. Además, a partir de 2026, todos los monoplazas deberán utilizar combustibles sostenibles de última generación como parte del suministro obligatorio.

La configuración de los autos

En cuanto a la configuración de los autos, estos serán más compactos, estrechos y livianos en comparación con los modelos de la etapa 2022-2025, buscando optimizar el rendimiento y la eficiencia aerodinámica.

Colapinto debutará como piloto titular en 2026.

La 77° temporada de la Fórmula 1 contará nuevamente con 24 competencias. La acción comenzará con el Gran Premio de Australia, programado para el fin de semana del domingo 8 de marzo en Melbourne, mientras que la cita final será el GP de Abu Dabi, el domingo 6 de diciembre en el Circuito de Yas Marina.

En la temporada anterior, la última carrera definió al campeón de pilotos: Lando Norris, de McLaren, se quedó con el título por apenas dos puntos de ventaja sobre Max Verstappen, representante de Red Bull.

Esto implica que Colapinto disputará por primera vez siete circuitos del calendario de la F1. Seis de ellos serán nuevos para él, ya que no figuraban en la parrilla de pilotos, y el restante reemplaza al Gran Premio de Emilia-Romagna. Así, los trazados de Australia, China, Japón, Arabia Saudita, Baréin y Miami representarán retos inéditos para el piloto argentino.

La Fórmula 1 ya se prepara para la temporada 2026.

Por su parte, en 2026 Imola no formará parte del calendario. El mítico Autodromo Enzo e Dino Ferrari, escenario de la trágica muerte de Ayrton Senna en 1994, quedará fuera después de cuatro temporadas consecutivas. Su lugar será ocupado por el GP de España, que se disputará en el nuevo circuito de Madring, situado en la capital española, y que tendrá la particularidad de sumar dos carreras en la misma temporada, ya que se mantendrá el GP de Barcelona-Cataluña.

En cuanto a las demás escuderías, Cadillac, procedente de Estados Unidos, debutará en la Fórmula 1 en 2026. Para mostrar un arranque sólido, la escudería apostó por la experiencia: Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas serán sus pilotos titulares durante toda la temporada.

Por su parte, Sauber pasó a manos de Audi y cambiará de nombre en esta campaña. Aunque la marca alemana implementará varias modificaciones en los monoplazas, los conductores seguirán siendo Gabriel Bortoleto y Nicolas Hülkenberg.

Franco Colapinto seguirá corriendo en la escudería Alpine.

En total, la F1 2026 contará con 11 equipos y 22 pilotos en la parrilla. Estos son los equipos que integrarán la categoría:

Lando Norris y Oscar Piastri - McLaren

Max Verstappen e Isack Hadjar - Red Bull

George Russel y Kimi Antonelli - Mercedes

Lewis Hamilton y Charles Leclerc - Ferrari

Franco Colapinto y Pierre Gasly - Alpine

Arvid Lindblad y Liam Lawson - Racing Bulls

Fernando Alonso y Lance Stroll - Aston Martin

Alexander Albon y Carlos Sainz - Williams

Oliver Bearman y Esteban Ocon - Haas

Gabriel Bortoleto y Nicolas Hülkenberg - Audi

Sergio Pérez y Valtteri Bottas - Cadillac

La Fórmula 1 ya se prepara para la temporada 2026, que será la 77° de su historia.

El calendario de Franco Colapinto en la Fórmula 1 2026