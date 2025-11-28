viernes 28 de noviembre de 2025

28 de noviembre de 2025 - 16:55
Fórmula 1.

Franco Colapinto largará 20° la Sprint del GP de Qatar tras una clasificación complicada

Franco Colapinto tuvo una clasificación adversa en Qatar y largará último en la carrera Sprint, en un fin de semana complicado para Alpine.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Franco Colapinto.

Franco Colapinto.

El piloto argentino Franco Colapinto no tuvo la jornada esperada en el circuito de Lusail y partirá desde el puesto 20 en la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1. Tanto él como su compañero Pierre Gasly registraron los peores tiempos de la qualy, en una sesión marcada por problemas de agarre y daños en los autos de Alpine.

Piastri, el más rápido

Oscar Piastri se quedó con la pole para la Sprint tras marcar un tiempo de 1:20.055, seguido por George Russell. Lando Norris completó el top 3, mientras que Max Verstappen partirá desde la sexta posición.

Con tres fechas por disputarse, la Sprint será clave en la lucha por el título:

  • Lando Norris lidera con 390 puntos

  • Verstappen y Piastri lo siguen con 366

Problemas para Alpine

COLAPINTO (1)
Franco Colapinto.

Franco Colapinto.

Los Alpine sufrieron una mala performance. Colapinto marcó 1:22.364, a solo 0.252 de Gasly, que partirá 19°.

El argentino explicó tras la sesión: “No tuve grip en toda la sesión. Creo que es más el hecho de tener poca carga. Después de la FP1, los dos rompimos mucho el piso”.

Cómo sigue el fin de semana

  • Sprint: sábado 11:00 (hora argentina), a 19 vueltas. Reparte puntos a los ocho primeros (8 al ganador).

  • Clasificación para la carrera principal: sábado a las 15:00.

  • Carrera del GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13:00, con 57 vueltas programadas.

Colapinto buscará avanzar desde el fondo y rescatar puntos en un fin de semana desafiante para Alpine.

