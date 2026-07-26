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26 de julio de 2026 - 12:17
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Franco Colapinto terminó 15° en Hungría en una complicada jornada para Alpine

Franco Colapinto cerró 15° el GP de Hungría con una difícil carrera para Alpine. Lando Norris ganó por primera vez en la temporada de Fórmula 1.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Franco Colapinto terminó 15° en Hungría

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El argentino había tenido una buena largada y consiguió avanzar dos posiciones en los primeros metros de carrera. Sin embargo, al quedar atrapado en el tráfico perdió terreno y no pudo sostener el avance inicial.

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Problemas de ritmo y una parada que complicó la carrera

Colapinto pasó gran parte de la competencia detrás de otros pilotos, sin poder acercarse al Aston Martin de Lance Stroll, que contaba con importantes actualizaciones para esta fecha. Una parada en boxes lenta también perjudicó sus posibilidades y lo dejó nuevamente relegado en la clasificación.

El piloto argentino fue uno de los pocos que decidió no realizar un cambio de neumáticos durante la neutralización por Virtual Safety Car, una estrategia que finalmente no le permitió escalar posiciones.

Con el paso de las vueltas, Alpine quedó lejos del ritmo de sus competidores y terminó cediendo el quinto lugar en el Campeonato de Constructores ante Racing Bulls.

Norris consiguió su primera victoria de la temporada

El británico Lando Norris se quedó con el triunfo en el Hungaroring tras una carrera que tuvo varios momentos decisivos. Su compañero de McLaren, Oscar Piastri, había tomado la punta en la largada, pero una serie de incidentes modificaron el desarrollo de la competencia.

Una maniobra de Carlos Sainz, quien terminó 18°, perjudicó a Piastri cuando el piloto de Williams fue doblado y provocó una pérdida de tiempo clave en la lucha por la victoria. Más tarde, el australiano sufrió una falla en su monoplaza y abandonó.

Norris aprovechó la oportunidad y consiguió su primer triunfo del año, mientras que Max Verstappen (Red Bull) y Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) completaron el podio.

La Fórmula 1 entra en el receso de verano

El Gran Premio de Hungría marcó el cierre de la primera parte de la temporada. La Fórmula 1 tendrá ahora un parate de verano, sin actividad en pista ni en las fábricas.

La competencia regresará del 21 al 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort, donde los equipos retomarán la lucha por el campeonato.

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