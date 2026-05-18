Frontera: Bolivia secuestró y devolvió vehículos robados en Argentina

Cinco vehículos que registraban pedidos de secuestro en Argentina regresaron al país luego de ser recuperados en territorio boliviano. La restitución se concretó en el Puente Internacional “Horacio Guzmán”, ubicado en la frontera de La Quiaca con Villazón, en Bolivia.

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Entre los rodados recuperados aparecen cuatro motos y un auto que figuraban en investigaciones por distintos delitos cometidos en territorio argentino. El operativo se desarrolló tras tareas de cooperación en la zona fronteriza , donde en los últimos años crecieron los controles vinculados al robo y traslado ilegal de vehículos.

La actividad se realizó pocos días después de la habilitación de una Oficina de Reconocimiento de Personas en la fiscalía de La Quiaca, un espacio destinado a fortalecer las tareas judiciales y de identificación en la frontera norte.

Según se informó, entre los vehículos restituidos aparecen dos motocicletas KTM modelo RC 200 y dos motocicletas Royal Enfield Himalayan . Todas ellas contaban con pedidos de secuestro emitidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, las autoridades devolvieron un automóvil Toyota Etios que tenía pedido de secuestro en la ciudad de La Quiaca, en Jujuy.

La entrega de los rodados se concretó sobre el puente internacional que une Argentina y Bolivia, un punto clave para el tránsito diario de vecinos, trabajadores y turistas que cruzan de un país al otro.

Entrega de vehículos Bolivia devolvió vehículos robados en Argentina.

El operativo en la frontera entre Argentina y Bolivia

En la zona fronteriza de La Quiaca y Villazón suelen realizarse operativos vinculados al control vehicular, documentación y circulación internacional. El movimiento permanente entre ambas ciudades convierte al corredor en uno de los pasos más activos del norte argentino.

La recuperación de vehículos robados forma parte de los trabajos de intercambio de información entre organismos de seguridad de Argentina y Bolivia, especialmente en casos relacionados con delitos contra la propiedad.

Las actividades fueron encabezadas por autoridades del Ministerio Público de la Acusación y la fiscalía departamental de Potosí.