Fuerte baja del petróleo tras la tregua anunciada por Donald Trump con Irán

Cae con fuerza el precio del petróleo tras el anuncio del freno de los ataques de EEUU a Irán.

El anuncio del presidente de Estados Unidos , Donald Trump , sobre una tregua de cinco días en los ataques a instalaciones energéticas de Irán provocó una caída del 8% en el precio del barril de crudo WTI . Tras conocerse la medida, la cotización de referencia en el mercado estadounidense se ubicó en torno a los 90 dólares .

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El impacto también se sintió de inmediato en el valor del barril Brent , que registró una baja del 6% y quedó levemente por debajo de los 100 dólares , referencia para el mercado europeo .

La caída en los precios del crudo coincidió con una recuperación de las principales bolsas europeas , que tras haber registrado pérdidas superiores al 2% durante la mañana, mostraban una mejora hacia las 11:30 GMT .

Cae con fuerza el precio del petróleo tras el anuncio del freno de los ataques de EEUU a Irán.

Este movimiento en los mercados refleja un cierto alivio por parte de los inversores frente a la primera señal concreta de distensión desde que Estados Unidos e Israel iniciaron los ataques sobre Irán el 28 de febrero , en el marco de un conflicto que ya dejó más de 2.000 víctimas fatales y que la Agencia Internacional de Energía había definido como la crisis energética más grave a nivel global en décadas.

Donald Trump comunicó este martes una tregua de cinco días en las ofensivas militares dirigidas contra instalaciones energéticas de Irán, luego de calificar como “muy positivas y productivas” las conversaciones mantenidas con el gobierno de Teherán, orientadas a alcanzar una “solución plena” del conflicto.

Caida del crudo WTI despues del anucio de Trump.

Según precisó el propio mandatario, la suspensión de los ataques dependerá del avance de las negociaciones en curso. Si bien no brindó detalles sobre los canales ni el formato de ese diálogo, el anuncio de esta pausa representa la primera señal concreta de distensión desde que comenzaron las hostilidades.

Tregua condicionada en un escenario de máxima tensión

El cambio en la estrategia diplomática se produjo pocos días después de que el propio mandatario le hubiera impuesto a Irán un plazo de 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz, en un escenario marcado por fuertes tensiones.

Por un lado, la Guardia Revolucionaria iraní había advertido que atacaría centrales eléctricas que abastecen a bases de Estados Unidos, mientras que el Consejo de Defensa iraní había amenazado con minar todo el golfo Pérsico ante cualquier ofensiva sobre sus costas.

Donald Trump Donald Trump anunció que mantuvo "conversaciones muy positivas" con Irán y suspendió los ataques

En paralelo al anuncio de Donald Trump, Israel comunicó que había iniciado una serie de ataques de gran escala contra objetivos de infraestructura en Teherán.

Al mismo tiempo, Irán advirtió que cualquier intento de ofensiva sobre sus costas o islas podría derivar en el minado generalizado del golfo Pérsico, lo que pondría en peligro no solo a embarcaciones militares, sino también a decenas de buques comerciales que aguardan para atravesar el estrecho.

Impacto global y advertencias por la crisis energética

La escalada bélica generó un fuerte impacto en la economía global. Antes de los dichos de Donald Trump, el barril de crudo Brent rondaba los 113 dólares, lo que representaba un incremento cercano al 55% respecto del valor previo al inicio del conflicto, con el estrecho de Ormuz —clave para el paso de cerca de una quinta parte del petróleo y gas global— prácticamente bloqueado para el tránsito de países aliados a Estados Unidos.

Caida del crudo Brent despues del anucio de Trump.

La Agencia Internacional de Energía advirtió que se está frente a la crisis energética más grave a nivel global en décadas. Su director, Fatih Birol, sostuvo que “ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si continúa en esta dirección”.

En la misma línea, un alto representante de la Naciones Unidas alertó sobre un efecto en cadena que ya provoca fuertes aumentos en los precios del petróleo, los combustibles y el gas, con un impacto especialmente duro en países en desarrollo de Asia y África. Como reflejo del alcance de esta crisis, la compañía química surcoreana LG Chem anunció la paralización de una de sus principales plantas industriales debido a la interrupción en el suministro de nafta.