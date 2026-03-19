El petróleo aumenta otra vez y supera los USD 110 en medio de la tensión en Medio Oriente

El precio del petróleo volvió a subir y el barril cruzó los USD 110 dólares.

El precio del petróleo tuvo una suba significativa , con el barril de Brent ubicándose en torno a los USD 112 , luego de que Irán lanzara ofensivas contra distintas infraestructuras energéticas en Medio Oriente , en respuesta a un ataque previo sobre el yacimiento de gas South Pars .

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Esta escalada profundizó las tensiones con Estados Unidos e Israel y genera preocupación por posibles interrupciones sostenidas en el abastecimiento global , de acuerdo con Reuters .

El recrudecimiento del conflicto elevó la incertidumbre en los mercados energéticos y podría derivar en nuevas fricciones en la región , complicando la estabilidad de los valores y la regularidad del suministro de crudo .

El precio del petróleo volvió a subir y el barril cruzó los USD 110 dólares.

El encarecimiento del petróleo ya tuvo repercusión en los combustibles en la Argentina , que muestran una suba sostenida desde el inicio de las tensiones en Medio Oriente , con un incremento cercano al 9% acumulado en marzo , según datos de EcoGo . Este ajuste en los surtidores impacta de lleno en el bolsillo de los usuarios y anticipa una mayor presión inflacionaria para el mes.

El informe elaborado por EcoGo se consolidó como el principal parámetro para seguir la variación promedio de los combustibles en el país, luego de que las petroleras dejaran de comunicar oficialmente sus aumentos.

Los precios del petróleo registraron un fuerte aumento.

De acuerdo con los últimos datos, el índice de precios (con base 100 en enero de 2025) para naftas y gasoil pasó de 136,3 el 26 de febrero a 148,2 el 16 de marzo. Esto refleja un incremento del 8,67% desde que se agravó el conflicto en Medio Oriente y el Brent superó los 100 dólares. La suba se da tras varios meses de ajustes más contenidos y con un traslado casi total a los valores en surtidor.

Diferencias Brent-WTI

El relevamiento de EcoGo se posiciona como la principal guía para analizar la evolución de los precios de los combustibles en la Argentina, tras la decisión de las petroleras de dejar de informar sus incrementos.

Según los datos más recientes, el índice (base 100 en enero de 2025) para naftas y gasoil avanzó de 136,3 a fines de febrero a 148,2 a mediados de marzo. Esto representa una suba del 8,67% desde que se intensificó el conflicto en Medio Oriente y el Brent superó los 100 dólares. El ajuste ocurre luego de varios meses de aumentos moderados y se trasladó casi por completo a los precios en surtidor.

Estados Unidos enfrenta el mayor incremento en los precios del petróleo desde 1983 por el conflicto con Irán.

La brecha de valores entre las dos principales referencias del crudo alcanzó su nivel más alto en más de una década, impulsada por la liberación de reservas estratégicas en Estados Unidos y el encarecimiento de los costos logísticos, factores que reforzaron la ventaja del Brent frente al WTI.

Este escenario se da en medio de ofensivas encabezadas por Irán contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, como respuesta a los daños registrados en su propia infraestructura energética en South Pars y Asaluyeh. Previamente a los ataques, el país había emitido órdenes de evacuación en los complejos que luego fueron alcanzados.

Un yacimiento clave

Desde el punto de vista productivo, South Pars corresponde al sector iraní del mayor reservorio de gas natural del mundo, que comparte con Qatar en el golfo Pérsico.

Esta evolución se produce en el contexto de ataques dirigidos por Irán contra numerosas instalaciones petroleras en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

El miércoles, la empresa QatarEnergy señaló que los ataques con misiles iraníes sobre Ras Laffan, principal centro de procesamiento de gas natural licuado del país, provocaron graves daños en sus instalaciones. En paralelo, autoridades de Arabia Saudita informaron que lograron interceptar cuatro misiles balísticos dirigidos hacia Riad y neutralizar un intento de ataque con drones contra una planta gasífera.

Tendencia alcista

Según afirmó Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el ataque sobre South Pars fue llevado a cabo por Israel. El mandatario aclaró que ni Estados Unidos ni Qatar intervinieron en esa operación.

Además, señaló que el gobierno israelí no avanzaría con nuevas ofensivas sobre esa infraestructura iraní, a menos que Irán decidiera atacar territorio catarí. En ese sentido, advirtió que Estados Unidos reaccionará en caso de que haya una agresión contra Doha, la capital de Qatar.

South Pars, el yacimiento de gas más grande del mundo.

La analista de mercados Tina Teng, citada por Reuters, consideró que los valores del crudo seguirán en alza mientras las ofensivas de Irán continúen afectando instalaciones energéticas y no aparezcan señales claras de desescalada, ni se habilite nuevamente el estrecho de Ormuz, clave para el transporte global de petróleo.

En paralelo, Donald Trump analiza enviar miles de efectivos estadounidenses a Medio Oriente. Entre las alternativas se contemplan acciones para garantizar el paso seguro de los buques petroleros por el estrecho de Ormuz, con posibles despliegues aéreos, navales y refuerzo de tropas en tierra.

En paralelo, la Reserva Federal decidió no modificar las tasas de interés y dejó entrever un tono más contractivo, influido por la incertidumbre del conflicto. El organismo proyecta un escenario de mayor presión inflacionaria y monitorea el impacto económico de la escalada.

Los bombardeos iraníes en diversos puntos de la región intensificaron el conflicto lo que disparó el valor del barril.

A su vez, Priyanka Sachdeva, especialista de Phillip Nova, alertó que “la escalada en Medio Oriente, los ataques precisos contra la infraestructura petrolera y la muerte de líderes iraníes apuntan a una interrupción prolongada del suministro de petróleo”.

La posibilidad de un escenario geopolítico inestable a largo plazo, junto con la amenaza de nuevos daños sobre infraestructuras clave, genera incertidumbre sobre la evolución del mercado energético.

Este contexto produjo un cambio relevante en el comportamiento de los precios del crudo, consolidando la ventaja del Brent frente al WTI y proyectando un panorama de mayor inflación y costos energéticos más altos si el conflicto continúa.