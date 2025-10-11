Fuerte calor en Jujuy: se espera una máxima de 35°C este sábado

Calor en Jujuy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 11 de octubre será una jornada de intenso calor en Jujuy, con una temperatura máxima de 35°C y una mínima de 14°C.

El cielo estará ligeramente nublado con polvo en suspensión, y el viento soplará del noroeste a 12 km/h, con una humedad del 43% y visibilidad de 9 km.

Para el domingo, se espera un leve descenso térmico con una mínima de 15°C y una máxima de 27°C, bajo un cielo algo nublado.

Durante la semana próxima, el calor continuará:

Lunes: mínima de 12°C y máxima de 27°C, cielo algo nublado.

Martes: mínima de 12°C y máxima de 28°C, cielo algo nublado.

Miércoles: mínima de 15°C y máxima de 30°C, con condiciones estables.

Jueves: mínima de 14°C y máxima de 29°C, parcialmente nublado.

Viernes: mínima de 18°C y máxima de 20°C, con descenso de la temperatura y aumento de la nubosidad. Alerta por calor extremo Intenso calor en Jujuy. Ante el intenso calor, el SMN recomienda: Evitar la exposición solar entre las 11 y las 16 horas.

Hidratarse constantemente , incluso sin tener sed.

Usar ropa liviana, gorra y protector solar .

No dejar mascotas ni niños dentro de vehículos cerrados. El calor dominará gran parte del fin de semana y los primeros días de la próxima semana, antes de que el ingreso de aire más fresco modere las temperaturas hacia el viernes.

