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29 de junio de 2026 - 16:15
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Ghana quiere prolongar su sueño mundialista ante Colombia

Toda la previa del duelo entre Colombia y Ghana. El partido se jugará en el estadio Kansas City el viernes 3 de julio a las 22:30 (hora Argentina).

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Ghana quiere prolongar su sueño mundialista ante Colombia
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Colombia y Ghana correspondiente a la llave 16 se disputará en el estadio Kansas City desde las 22:30 (hora Argentina), el viernes 3 de julio.

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La Tricolor avanzó como líder del Grupo K tras mantenerse invicta, mientras que el conjunto africano aseguró su clasificación como una de las mejores terceras del Grupo L. Además, el partido tendrá un condimento especial: Carlos Queiroz volverá a enfrentar a Colombia, esta vez desde el banco rival.

Colombia afronta los dieciseisavos de final después de completar una sólida fase de grupos. El equipo de Néstor Lorenzo debutó con una victoria por 3-1 sobre Uzbekistán, luego superó por la mínima a RD Congo (1-0) y cerró su participación con un empate sin goles frente a Portugal.

Los cafeteros participan de su octava Copa del Mundo. Su mejor actuación llegó en Brasil 2014, cuando alcanzó por primera vez los cuartos de final de la mano de James Rodríguez, máximo goleador de aquella edición y ganador del Botín de Oro.

Ghana, en tanto, finalizó tercera en el Grupo L. Las Estrellas Negras comenzaron con un triunfo por 1-0 sobre Panamá, igualaron 0-0 frente a Inglaterra y cerraron la fase de grupos con una derrota por 2-1 ante Croacia, resultados suficientes para mantenerse con vida en el Mundial.

El conjunto africano disputa su quinta Copa del Mundo y buscará igualar su mejor actuación histórica, conseguida en Sudáfrica 2010, cuando alcanzó los cuartos de final y quedó a un paso de las semifinales tras caer por penales frente a Uruguay.

El duelo marcará el reencuentro entre Carlos Queiroz y la selección colombiana. El entrenador portugués, que dirigió a la Tricolor entre 2019 y 2020, estará ahora al frente de Ghana e intentará conducir al conjunto africano hacia los octavos de final.

Horario Colombia y Ghana, según país
  • Argentina: 22:30 horas
  • Colombia y Perú: 20:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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