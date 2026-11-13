Gimnasia de Jujuy inicia el Reducido ante Almirante Brown: horario, árbitro y ventaja deportiva

Gimnasia de Jujuy comenzará este sábado 14 de noviembre su participación en el Reducido de la Primera Nacional, donde buscará pelear por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. El equipo dirigido por Hernán Pellerano enfrentará a Almirante Brown en el estadio 23 de Agosto, con la ventaja deportiva a su favor.

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Primera Nacional. Yamil Possi será el árbitro de Gimnasia de Jujuy ante Almirante Brown por el Reducido

El encuentro comenzará a las 20 y tendrá como árbitro principal a Yamil Possi , acompañado por Maximiliano Castelli como primer asistente, Federico Pomi como segundo asistente y Maximiliano Silcan Jerez como cuarto árbitro.

De acuerdo con el reglamento establecido por AFA , los octavos de final del Reducido se disputan a partido único y el equipo mejor ubicado durante la fase regular cuenta con ventaja deportiva.

En este caso, Gimnasia finalizó cuarto en la Zona B, mientras que Almirante Brown terminó sexto en la Zona A. Por lo tanto, si el partido termina empatado al cumplirse los 90 minutos, el Lobo avanzará directamente a los cuartos de final , sin necesidad de disputar tiempo suplementario ni penales.

En cambio, una derrota dejará al conjunto jujeño eliminado de la competencia.

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Cómo llegan Gimnasia de Jujuy y Almirante Brown al Reducido

El equipo de Hernán Pellerano llega a esta instancia después de cerrar la fase regular con una derrota por 5-1 frente a San Martín de San Juan. En sus últimos cinco compromisos acumuló tres derrotas, un empate y una victoria, resultados que lo dejaron en el cuarto puesto de la Zona B.

Por su parte, Almirante Brown también viene de perder en la última fecha, en su caso ante Godoy Cruz. La Fragata terminó sexto en la Zona A y registró, en sus cinco encuentros más recientes, dos empates, una victoria y dos derrotas.

Con este panorama, Gimnasia buscará aprovechar la localía y la ventaja deportiva para superar la primera instancia eliminatoria y mantenerse en la pelea por el ascenso a Primera División.