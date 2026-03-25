Gimnasia de Jujuy jugará en un horario poco habitual ante Chaco For Ever

Gimnasia y de Jujuy ya conoce todos los detalles para su próximo compromiso. El equipo jujeño visitará a Chaco For Ever este viernes en el duelo Interzonal , que comenzará a las 22.10 , en un horario inusual que no pasa desapercibido para los hinchas.

Deportes. Resultados de los partidos de ida de la fase preliminar de Copa Jujuy

Deportes. El Lobo busca volver a la victoria y el Polaco Menéndez apuesta por una cábala bien jujeña

Además, también quedó confirmada la terna arbitral para el encuentro. El árbitro principal será Álvaro Carranza , mientras que los asistentes serán Pascual Fernández y Martín Saccone . Como cuarto árbitro estará Emanuel Ejarque .

El equipo dirigido por el cuerpo técnico albiceleste buscará recuperarse después de una caída dura como visitante. En su última presentación fuera de casa, Gimnasia perdió 3 a 0 ante Tristán Suárez .

De todos modos, el presente del Lobo también muestra una fortaleza clara cuando juega en el estadio 23 de Agosto. Antes de esa derrota, venía de conseguir dos triunfos importantes como local: 2 a 1 frente a Colegiales y 1 a 0 ante Quilmes.

En la tabla, Gimnasia se ubica sexto, por lo que intentará sumar en una fecha clave para mantenerse en la pelea en los puestos de arriba.

El presente complicado de Chaco For Ever

Del otro lado estará un Chaco For Ever que atraviesa un inicio de torneo complejo. El conjunto chaqueño se encuentra penúltimo y necesita sumar para intentar salir de la zona baja.

En sus últimos partidos, igualó 1 a 1 como local ante Godoy Cruz, pero antes había sufrido dos derrotas consecutivas: 3 a 2 frente a Deportivo Morón y 2 a 0 ante San Miguel.

Con este panorama, el cruce del viernes aparece como una oportunidad importante para ambos: Gimnasia quiere volver a hacerse fuerte y Chaco For Ever necesita reaccionar en un contexto adverso.

Terna arbitral confirmada

Partido: Chaco For Ever vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Chaco For Ever vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy Día: viernes

viernes Hora: 22.10

22.10 Árbitro: Álvaro Carranza

Álvaro Carranza Asistente 1: Pascual Fernández

Pascual Fernández Asistente 2: Martín Saccone

Martín Saccone Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

Último partido entre ambos

El encuentro se vivió en el estadio 23 de Agosto en Jujuy, con victoria de Gimnasia de Jujuy por 2 a 0, con goles de Francisco Molina y Gustavo Fernández.

Embed - Resumen fecha N°27: Gimnasia de Jujuy vs Chaco For Ever

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia en el 23 de Agosto

Luego de estos dos partidos de visitante, Gimnasia de Jujuy recién volverá a jugar ante su gente el domingo 5 de abril, cuando reciba a Patronato por la Fecha 8 de la Primera Nacional en el estadio 23 de Agosto.